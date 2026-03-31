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台股摜破季線、大跌795點 三大法人賣超986億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股31日續跌，午盤賣壓出籠，一路跌至31,705.99點，終場下跌795.17點，收31,722.99點，跌破季線大關，跌幅2.45%，成交量放大至7,924.51億元，三大法人賣超986.64億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超807.45億元，投信買超30.97億元，自營商賣超（合計）210.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.67億元，自營商（避險）賣超193.49億元。

台積電（2330）收最低1,760元，下跌1.12%，跌破季線；台達電（2308）收1,380元，下跌7%。鴻海（2317）再度破底，收187.5元，下跌3.35%，聯發科（2454）跌破1,500元，收1,490元，跌幅1.32%。

今日上市櫃跌停家數達34家，多檔為近期的熱門強勢股，ABF載板的南電（8046）、欣興（3037），低軌衛星的穩懋（3105）、昇達科（3491）、萊德光電-KY（7717），矽光子的上詮（3363）、光聖（6442）、波若威（3163）、統新（6426）、IET-KY（4971）、華星光（4979），記憶體的宜鼎（5289）、南亞科（2408）、晶豪科（3006），以及最近強勢的台積電設備概念股萬潤（6187）、牧德（3563）等都跌停。

今日僅造紙、水泥指數收紅，造紙股中華紙（1905）、寶隆（1906）都再度亮燈漲停，華紙拉出第四根漲停，收18.55元，漲停排隊買單逾1.7萬張。

晶豪科 矽光子 聯發科 台股

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台股31日收盤賣壓沉重，終場大跌近800點、跌幅2.45%，晶圓代工龍頭台積電（2330）收1,760元，下跌20元、跌幅約1.1%；不過相較權值股相對有撐，記憶體族群可說成為今天盤面重災區，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）同步摜至跌停，威剛（3260）也重挫9.46%，幾乎貼近跌停，創見（2451）收盤跌7.46%、群聯（8299）跌6.54%，華邦電（2344）雖僅小跌，但整體族群仍呈現全面性殺盤。

中東戰事惡化美科技股大跌…台股季線失守 法人喊分批進場這些族群

受費城半導體指數大跌影響下，31日台股如預期面臨極大回檔壓力，加權指數收盤大跌795.17點，跌幅2.45%，收在31,722.99點，今日這波修正可說是由外部利空與內資籌碼鬆動共同造成。

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台股31日開盤指數下跌99.16點，開盤指數為32,419點。台積電（2330）開盤價1,775元，下跌5元。

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國際油價不斷上揚，持續重挫全球股市，台股31日也在補跌效應下，重挫795點、收31,722點，雙破32K與季線大關；總計3月來，包括跌點、外資賣超金額、八大公股護盤金額等均改寫歷史紀錄。

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