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台股摜破季線、大跌795點 三大法人賣超986億元
台股31日續跌，午盤賣壓出籠，一路跌至31,705.99點，終場下跌795.17點，收31,722.99點，跌破季線大關，跌幅2.45%，成交量放大至7,924.51億元，三大法人賣超986.64億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超807.45億元，投信買超30.97億元，自營商賣超（合計）210.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.67億元，自營商（避險）賣超193.49億元。
台積電（2330）收最低1,760元，下跌1.12%，跌破季線；台達電（2308）收1,380元，下跌7%。鴻海（2317）再度破底，收187.5元，下跌3.35%，聯發科（2454）跌破1,500元，收1,490元，跌幅1.32%。
今日上市櫃跌停家數達34家，多檔為近期的熱門強勢股，ABF載板的南電（8046）、欣興（3037），低軌衛星的穩懋（3105）、昇達科（3491）、萊德光電-KY（7717），矽光子的上詮（3363）、光聖（6442）、波若威（3163）、統新（6426）、IET-KY（4971）、華星光（4979），記憶體的宜鼎（5289）、南亞科（2408）、晶豪科（3006），以及最近強勢的台積電設備概念股萬潤（6187）、牧德（3563）等都跌停。
今日僅造紙、水泥指數收紅，造紙股中華紙（1905）、寶隆（1906）都再度亮燈漲停，華紙拉出第四根漲停，收18.55元，漲停排隊買單逾1.7萬張。
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