快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌795點創史上第12大跌點 3月重挫3691.5點

中央社／ 台北31日電

中東戰事與能源市場動盪，引發投資人擔憂，台積電今天早盤一度翻紅撐盤，午盤後賣壓湧現，台股盤中最多下殺812點，終場下跌795.17點，為台股第12大收盤跌點，跌破季線並失守32000點關卡，累計3月重挫達3691.5點。

集中市場指數今天終場下跌795.17點，跌幅2.45%，收在31722.99點，為台股史上第12大單日收盤跌點。終場跌破季線32181點，並失守32000點整數關卡，成交值新台幣7924.5億元。台股3月受美伊戰事影響，單月重挫3691.5點，跌幅10.42%。

3大權值股方面，台積電早盤在季線附近一度抗跌，午盤後賣壓加重，終場下跌20元或1.12%，收在全日最低點1760元。台達電今天下跌105元或7.07%，收1380元；鴻海下跌6.5元或3.35%，收187.5元。

國際油價攀高、原料運輸供應受到影響，台聚、台達化等二線塑化股今天早盤一度逆勢亮燈漲停；不過短線籌碼退場，台達化收盤股價下跌5.34%，其他包括南亞、台化、台苯、國喬、華夏、聯成等塑化股，今天股價跌幅超過5%。

造紙族群表現逆勢續強，華紙、寶隆今天收盤股價高掛漲停板。高價千金股方面僅印能科技收漲125元，其餘全面走跌，維持35檔千金股。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，相較於美股主要指數已跌破年線，台股今天才跌破季線，表現算是相對強勁；但這也是台股現階段壓力來源之一，萬一戰事拖延，台股可能補跌。

蔡明翰觀察，美股4大指數從美伊戰爭爆發以來已下跌一大段，與台灣關聯度最大的費城半導體指數原本表現相對抗跌，但上週四開始加速補跌，昨晚大跌4.24%。雖然台積電今天表現相對抗跌，但後續仍得特別留意台灣半導體族群撐不撐得住。

整體而言，蔡明翰認為，台股現在是短空長多，AI基本面沒有太大改變，但短線受中東局勢干擾，牽動油價、通膨等，加上台股相對美股位階高太多，短線面臨修正壓力。

台股

延伸閱讀

台股下跌795點收31,722點失守季線 今年3月下挫3,642點

台積電抗跌 台股震盪下跌回測32000點關卡支撐

美股弱勢半導體族群回檔 法人看台股回測32000點

多頭無力 台股失守33K…法人：指數將在月、季線震盪

相關新聞

台股摜破季線、大跌795點 三大法人賣超986億元

台股31日續跌，午盤賣壓出籠，一路跌至31,705.99點，終場下跌795.17點，收31,722.99點，跌破季線大關，跌幅2.45%，成交量放大至7,924.51億元，三大法人賣超986.64億元。

慘淪提款機！美伊戰火狂燒 外資3月賣超台股9682億創紀錄

台股集中市場指數今天下跌795.17點，收在31722.99點，一舉跌破季線並失守32000點關卡。根據台灣證券交易所統...

記憶體股「全面性殺盤」淪台股重災區 市值單日蒸發逾1600億

台股31日收盤賣壓沉重，終場大跌近800點、跌幅2.45%，晶圓代工龍頭台積電（2330）收1,760元，下跌20元、跌幅約1.1%；不過相較權值股相對有撐，記憶體族群可說成為今天盤面重災區，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）同步摜至跌停，威剛（3260）也重挫9.46%，幾乎貼近跌停，創見（2451）收盤跌7.46%、群聯（8299）跌6.54%，華邦電（2344）雖僅小跌，但整體族群仍呈現全面性殺盤。

中東戰事惡化美科技股大跌…台股季線失守 法人喊分批進場這些族群

受費城半導體指數大跌影響下，31日台股如預期面臨極大回檔壓力，加權指數收盤大跌795.17點，跌幅2.45%，收在31,722.99點，今日這波修正可說是由外部利空與內資籌碼鬆動共同造成。

多頭捍衛季線 台股開跌99點 台積電開低下跌5元

台股31日開盤指數下跌99.16點，開盤指數為32,419點。台積電（2330）開盤價1,775元，下跌5元。

台股補跌破季線 3月改寫三紀錄

國際油價不斷上揚，持續重挫全球股市，台股31日也在補跌效應下，重挫795點、收31,722點，雙破32K與季線大關；總計3月來，包括跌點、外資賣超金額、八大公股護盤金額等均改寫歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。