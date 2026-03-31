台股下跌795點創史上第12大跌點 3月重挫3691.5點

中東戰事與能源市場動盪，引發投資人擔憂，台積電今天早盤一度翻紅撐盤，午盤後賣壓湧現，台股盤中最多下殺812點，終場下跌795.17點，為台股第12大收盤跌點，跌破季線並失守32000點關卡，累計3月重挫達3691.5點。

集中市場指數今天終場下跌795.17點，跌幅2.45%，收在31722.99點，為台股史上第12大單日收盤跌點。終場跌破季線32181點，並失守32000點整數關卡，成交值新台幣7924.5億元。台股3月受美伊戰事影響，單月重挫3691.5點，跌幅10.42%。

3大權值股方面，台積電早盤在季線附近一度抗跌，午盤後賣壓加重，終場下跌20元或1.12%，收在全日最低點1760元。台達電今天下跌105元或7.07%，收1380元；鴻海下跌6.5元或3.35%，收187.5元。

國際油價攀高、原料運輸供應受到影響，台聚、台達化等二線塑化股今天早盤一度逆勢亮燈漲停；不過短線籌碼退場，台達化收盤股價下跌5.34%，其他包括南亞、台化、台苯、國喬、華夏、聯成等塑化股，今天股價跌幅超過5%。

造紙族群表現逆勢續強，華紙、寶隆今天收盤股價高掛漲停板。高價千金股方面僅印能科技收漲125元，其餘全面走跌，維持35檔千金股。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，相較於美股主要指數已跌破年線，台股今天才跌破季線，表現算是相對強勁；但這也是台股現階段壓力來源之一，萬一戰事拖延，台股可能補跌。

蔡明翰觀察，美股4大指數從美伊戰爭爆發以來已下跌一大段，與台灣關聯度最大的費城半導體指數原本表現相對抗跌，但上週四開始加速補跌，昨晚大跌4.24%。雖然台積電今天表現相對抗跌，但後續仍得特別留意台灣半導體族群撐不撐得住。

整體而言，蔡明翰認為，台股現在是短空長多，AI基本面沒有太大改變，但短線受中東局勢干擾，牽動油價、通膨等，加上台股相對美股位階高太多，短線面臨修正壓力。