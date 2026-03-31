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台股下跌795點收31,722點失守季線 今年3月下挫3,642點
台股31日收盤下跌795.17點，跌幅2.45%，終場以31,722.99點作收，成交量7,924.5億元；台積電（2330）收盤價1,760元，下跌20元，跌幅1.12%；最後一盤又爆出13,812張摜低5元。台股今年3月下挫3,642點。
成交金額大且疲軟者為：華通（2313）、南亞科（2408）、台達電（2308）、華邦電（2344）、穩懋（3105）、群聯（8299）、南電（8046）、鴻海（2317）及聯發科（2454）；今日成交金額大且走高則為：金居（8358）、矽格（6257）、汎銓（6830）、印能科技（7734）、正文（4906）及大成鋼（2027）。此外，塑膠類的台聚（1304）、永裕（1323）及地球（1324）強勢。造紙類的華紙（1905）及寶隆（1906）漲停收盤。
群益投顧表示，AI前景向好，但中東戰事牽動的金融市場波動，整體環境結構呈現多空交錯態勢，由於中東戰事難以逆料，而以美股主要指數對應來看，三大指數呈現震盪盤跌走勢，而台股主連動的費半指數雖仍顯積極守半年線態勢，但Nasdaq指數初見跌破年線，對費半嘗試守半年線形成牽制壓力。
台股4月後續方向未明態勢，若中東戰事拖延的負面效應氛圍遲遲未見改善，震盪後仍存進一步下探可能，3月9日放量留長下影線的本波低點31,529.36點成為觀察支撐的重點。
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