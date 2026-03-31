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第1季十大爆紅台股榜出爐 燿華最吸睛
隨著中東情勢與地緣政治風險升溫，加上AI、政策、低軌衛星等多元議題交錯影響下，2026年第1季台股市場呈現題材輪動加速的走勢。Yahoo股市App 31日公布第1季十大爆紅台股榜。燿華（2367）因面板與低軌衛星供應鏈話題順勢奪冠，可寧衛*（8422）因土方新制議題吸睛、緊追在後。
觀察第1季十大台股爆紅榜，市場關注標的明顯受事件或題材影響。受到馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司IPO話題帶動，印刷電路板廠燿華順勢奪下冠軍寶座；單日成交量突破百萬張的群創（3481）排名第三；同步入榜的面板族群包括友達（2409）及彩晶（6116）則分列第八、第九名。
在政策與能源轉型方面，事業廢棄物處理大廠可寧衛*受土方處理新制」相關議題發酵，討論度明顯升溫，排名第二；聯合再生（3576）與元晶（6443）受到再生能源需求回升與政策影響成焦點，分列第四、第六名。與此同時，受益於AI發展，瑞軒（2489）布局光通訊題材發酵、永光（1711）打入台積電（2330）供應鏈，皆受市場關注，分列第五、第七名；晶圓代工廠世界（5347）則因成熟製程需求回溫，排名第十。
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