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台股一度下跌812點失守季線 中東局勢升溫 大盤下殺面臨修正壓力
美股四大指數30日仍跌多漲少，又以費半指數下跌4.2%最重，顯示中期修正節奏並未止息。拖累台股31日開低走低，盤中一度下跌812點至31,705點，失守季線。台積電（2330）盤中最低下跌20元至1,760元。
永豐期貨指出，科技權值股持續承壓，且全球資金風險偏好因中東地緣政治風險突然升溫而進一步惡化。在利率維持高檔與降息預期衰減的宏觀背景下，估值壓縮的壓力已從科技股擴散至整體市場。這樣的外部環境也對台股造成了壓力。昨日開盤後，權值股表面撐盤格局全然破功，加權指數跳空開低後一路走低，盤中反彈力道較弱，顯示追價意願不足。盤中可以明顯感受到市場避險情緒已升溫，籌碼面與資金面交維鬆動。一旦國際利空擴大或時間拉長，台股短線將承受更大的修正壓力，短期內盤勢難現樂觀，操作上建議提高風險意識。
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