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出貨翻倍成長 法人調高這檔低軌衛星供應鏈目標價
信錦（1582）先前切入美系低軌衛星大廠供應鏈，法人看好應用於地面接收器的EMI降噪蓋及天線今年有機會翻倍成長，加上散熱片、支架及烘烤盤等新產品明年放量可期，近日調高目標價，帶動股價延續盤堅走勢。
展望2026年，投顧法人分析，雖然信錦個人電腦相關軸承業務展望仍相對保守，但低軌衛星相關產品將提供新的成長動能，目前已出貨用戶終端的降噪蓋及天線，依據目前接單狀況研判，出貨量可望挑戰翻倍以上成長。
法人預估，信錦低軌衛星相關產品大多集中在今年下半年出貨，預估LEO相關營收占比將由去年約5%至6%，進一步提升至雙位數。
另一方面，信錦積極切入低軌衛星發射端產品，傳出攜手歐洲半導體大廠合作的開發航太機構件，目前已送樣測試，未來有望獨家供應給美系客戶下一世代衛星平台。
法人評估，發射端產品需具備車規或航太相關認證，進入門檻相對較高，毛利率優於接收端，在所有產品線中最高，且單顆衛星產值超過一萬美元，可望於明年開始貢獻營收。
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