韓股不只是記憶體而已 將持續受惠於產業多元分散

南韓長線看好，雖然最近股市回檔，但今年來漲幅仍高居亞股第一。摩根投信分析，南韓政策利多與關稅明朗化，推升經濟與企業獲利展望。而且，南韓多元產業創新發展，國際競爭力持續提升，都有利支撐股市。

在政策方面，摩根投信指出，近年來，南韓政府積極推動多項有利政策，為經濟發展注入強大動能。總統李在明上任後，持續推動公司治理改革、稅收立法完善，以及補充財政支出，展現對經濟結構優化的決心。同時，政府針對AI、半導體等高科技產業進行戰略性投資，不僅提升產業競爭力，也大幅增強投資者信心。

值得注意的是，AI需求強勁，導致全球記憶體晶片短缺，而南韓穩居全球記憶體產業龍頭。摩根投信指出，AI需求推動記憶體產業進入新一輪成長周期，不僅強化南韓在全球記憶體產業的領導地位，也為企業獲利與經濟成長提供強力支撐，南韓主要晶片廠商的獲利前景持續看好。

而且，摩根投信指出，南韓產業結構多元且具高度創新能力，不僅是全球第二大造船國，更是化妝品出口的重要國家。南韓企業憑藉持續的研發投入與品牌行銷策略，成功打入國際市場，提升國家形象與產業附加價值。醫療觀光產業蓬勃發展，吸引大量國際旅客體驗高品質醫療服務，成為新的經濟成長動能。

摩根投信指出，韓流文化席捲全球，帶動音樂、影視、時尚等相關產業出口，進一步擴大南韓在國際市場的影響力。消費品出口也持續成長，展現南韓企業靈活應對市場變化的能力。這些多元產業的共同發展，不僅提升南韓的國際競爭力，也為經濟成長注入源源不絕的活力。