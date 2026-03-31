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台積電抗跌 台股震盪下跌回測32000點關卡支撐

中央社／ 記者曾仁凱台北31日電

美國重兵集結中東，引發投資人不安；加上美股在記憶體大廠美光領跌下，半導體類股回檔，台股今天早盤最多下跌486點，跌破季線32190點，回測32000點關卡後跌幅收斂。至10時30分，集中市場指數為32199點，下跌318點，成交值約新台幣3459億元。

3大權值股漲跌互見，其中台積電不畏前晚ADR下跌逾3%，今天表現抗跌，早盤開低後翻紅，最多上漲10元至1790元；台達電最多跌75元至1410元；鴻海最多跌5元至189元。

國際油價持續攀高，二線塑化股早盤逆勢走強，台聚、台達化盤中股價亮燈漲停，不過隨後短線籌碼殺出，台達電一度翻黑。造紙族群今天續強，華紙、寶隆盤中攻上漲停板。

富蘭克林證券投顧分析，美伊戰局至今未見停火跡象，在高度不確定環境下，市場出現去風險行為，投資人傾向降低部位、提高避險。由於目前市場波動多來自資金部位調整與消息面，而非基本面惡化，接下來要觀察戰事何時落幕，在衝突與能源價格未穩定前，預料股市較難出現持續性反彈。

ADR 美光 投資人

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這一波記憶體熱潮，我都在一旁看戲，一張也沒有進。 記得在2007年Windows Vista 上市，大家也是看好對記憶體的需求，力晶、茂德我都有買！ 最後我的力晶在3塊賣掉，茂德好像是1塊，然後這2家都倒閉了！從此我就不碰記憶體了！ 據說力晶倒閉後，蝗蟲人用0.幾元的價格收購股票，最後用力積電重新上市，大賺了一筆！從此我也不碰黃崇仁的股票。 台灣當時主打的兩兆雙星，變成了兩兆傷心，就是DRAM跟LCD，原因都是供過於求，殺價競爭。 DRAM很容易供過於求，因為製程技術不難，大家都會作，當價格上漲時廠商都拼命開出產能，最後就是殺價競爭... 廠商間競爭激烈，都想盡辦法增產來降低成本，到最後反而被多出來的產能淹死。 如果AI的需求，跟不上增產的速度，歷史就會重演了！ 而且現在技術進步，可以用壓縮資料的方法，來降低對記憶體的需求，這也是疑慮之一。 軟體服務廠商，不可能看著DRAM硬體漲價，就在那邊等死，一定會想出方法解決的。 因為我看不懂供需之間的情況，所以我就一直在一邊看戲。 如果你看見廠商都在增產，那就要小心一點。

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