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台積電抗跌 台股震盪下跌回測32000點關卡支撐
美國重兵集結中東，引發投資人不安；加上美股在記憶體大廠美光領跌下，半導體類股回檔，台股今天早盤最多下跌486點，跌破季線32190點，回測32000點關卡後跌幅收斂。至10時30分，集中市場指數為32199點，下跌318點，成交值約新台幣3459億元。
3大權值股漲跌互見，其中台積電不畏前晚ADR下跌逾3%，今天表現抗跌，早盤開低後翻紅，最多上漲10元至1790元；台達電最多跌75元至1410元；鴻海最多跌5元至189元。
國際油價持續攀高，二線塑化股早盤逆勢走強，台聚、台達化盤中股價亮燈漲停，不過隨後短線籌碼殺出，台達電一度翻黑。造紙族群今天續強，華紙、寶隆盤中攻上漲停板。
富蘭克林證券投顧分析，美伊戰局至今未見停火跡象，在高度不確定環境下，市場出現去風險行為，投資人傾向降低部位、提高避險。由於目前市場波動多來自資金部位調整與消息面，而非基本面惡化，接下來要觀察戰事何時落幕，在衝突與能源價格未穩定前，預料股市較難出現持續性反彈。
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