台積電抗跌 台股震盪下跌回測32000點關卡支撐

這一波記憶體熱潮，我都在一旁看戲，一張也沒有進。 記得在2007年Windows Vista 上市，大家也是看好對記憶體的需求，力晶、茂德我都有買！ 最後我的力晶在3塊賣掉，茂德好像是1塊，然後這2家都倒閉了！從此我就不碰記憶體了！ 據說力晶倒閉後，蝗蟲人用0.幾元的價格收購股票，最後用力積電重新上市，大賺了一筆！從此我也不碰黃崇仁的股票。 台灣當時主打的兩兆雙星，變成了兩兆傷心，就是DRAM跟LCD，原因都是供過於求，殺價競爭。 DRAM很容易供過於求，因為製程技術不難，大家都會作，當價格上漲時廠商都拼命開出產能，最後就是殺價競爭... 廠商間競爭激烈，都想盡辦法增產來降低成本，到最後反而被多出來的產能淹死。 如果AI的需求，跟不上增產的速度，歷史就會重演了！ 而且現在技術進步，可以用壓縮資料的方法，來降低對記憶體的需求，這也是疑慮之一。 軟體服務廠商，不可能看著DRAM硬體漲價，就在那邊等死，一定會想出方法解決的。 因為我看不懂供需之間的情況，所以我就一直在一邊看戲。 如果你看見廠商都在增產，那就要小心一點。

2026-03-31 11:25