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政府出手護盤了？金融指數早盤急拉 由黑翻紅

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美股昨日除了道瓊指數，其他都續跌，那斯達克指數下跌0.73%，費半重挫逾4%，不過那斯達克期指盤後大漲約1%，台股也跟著跌幅收斂，盤中跌點由超過400點縮至百點。值得注意的是，除了台積電（2330）盤中翻紅，力撐大盤之外，金融指數也由黑翻紅，國泰金（2882）、富邦金（2881）、華南金（2880）、元大金（2885）都上漲支撐大盤。

台股今以32,419點開低，一度下跌至32,031.62點，下跌486.54點，隨後止跌反彈，一度跌點縮只剩逾百點，之後在下跌200點左右震盪。

美國股市周一大多收低，標普 500 指數和那斯達克指數連續三個交易日下跌，收在去年 8 月初以來最低水準，道瓊指數則在金融股支撐下微幅收紅。

那斯達克綜合指數下跌 153.72 點，跌幅 0.7%，收在 20,794.64 點。費城半導體指數更大跌 4.2%，記憶體和儲存股跌勢尤其慘重，延續了近日下滑趨勢。美光大跌9.9%，台積電ADR跌3.1%。不過台積電今日卻相對抗跌，盤中維持紅盤，力拚守住季線。

不過美股那斯達克、標普500期貨指數早盤忽然急拉衝高，盤中大漲近1%。因有消息傳出，美國總統川普告訴幕僚，即使荷莫茲海峽大致上仍處於封鎖狀態，他仍願意結束美國對伊朗的軍事行動，因為川普和他的幕僚評估後認為，要強行打通這個要衝，會讓衝突超出他所規劃的四到六周期限。

但如此一來可能讓德黑蘭當局加深對海峽的掌控，重啟海峽恐怕遙遙無期。國際油價在此消息傳出後回落，布蘭特原油期貨盤中下跌逾1%，約在111美元；西德州原油下跌逾1%，回測每桶100美元關卡。

台股金融指數盤中上漲約0.4%，華南金漲幅逾1%，國泰金開低後往上走高，漲幅約1%，富邦金小漲0.5%，國泰金為貢獻大盤指數漲點第三名。

台股 華南金 國際油價

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