多頭捍衛季線 台股開跌99點 台積電開低下跌5元

早上的文章底下留言有不少討論所謂低點加碼。 這問題以前就寫文章講過了，但可以再厘清一次。 重點不在加碼本身，而是為什麼要加碼？錢從何來？我分別有不同的建議如下： 1、認為現在是難得低點，戰事結束很快會上漲，所以有錢就快加碼。 不建議，因為這只是在猜底，假如跟你猜的結果不同，你可能會很痛苦。 2、認為現在是相對低點，何時會漲回來不知道，但目前已無閒錢，所以先拿非閒錢投入或借錢投，反正市場長期向上之後有閒錢再補上。 不建議，因為可能超出你的風險承受，如果一直漲不回來，又急要用錢就很危險。 3、認為現在是相對低點，最近剛好有閒錢，所以投入。 做法完全沒問題，但如果想法是閒錢就投入不用管現在高低點更好。 4、認為現在是相對低點，之前有筆錢特別留著加碼就投入： 投入本身沒錯，但留錢加碼的想法並非最理性，這次運氣好有相對低點加到碼可能下次會想留更多錢，造成更嚴重的現金拖累。 5、認為現在是相對低點，原本要投入的錢怕在高點不敢投入，跌了正好加碼：

2026-03-31 08:40