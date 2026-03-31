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多頭捍衛季線 台股開跌99點 台積電開低下跌5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股31日開盤指數下跌99.16點，開盤指數為32,419點。台積電（2330）開盤價1,775元，下跌5元。圖/本報資料照片
台股31日開盤指數下跌99.16點，開盤指數為32,419點。台積電（2330）開盤價1,775元，下跌5元。圖/本報資料照片

台股31日開盤指數下跌99.16點，開盤指數為32,419點。台積電（2330）開盤價1,775元，下跌5元。

群益投顧表示，指數連三跌創3月以來盤中與收盤次低，短期均線排列延續偏弱趨勢，不排除向季線以下回測，保守操作應對。持股確實依短線技術面因應，確實做好資金部位控管。

操作題材可留意：

1.記憶體股醞釀止跌─大摩指市場誤解Google新壓縮演算法影響，錯把效率提升當成需求下降，該技術旨在擴展模型能力，非削減記憶體採購，對整體記憶體需求影響有限；群聯執行⻑潘健成表⽰，單⼀主機⽤量減少使建置成本下降，反帶動出貨台數大幅增加、缺貨延續。

2.通膨概念股漲勢靚─中東戰事有擴大疑慮帶動油價大幅走揚，各項原物料報價漲勢不止，⺠⽣通膨壓力蠢動，台韓出現塑膠袋之亂，台包材批發商表⽰，4月1日將再調漲價格，累計此波漲幅將達到50%，紙漿價格走高吹動下游紙品漲風，日本因⺠眾搶購⺠⽣⽤紙掀起衛⽣紙之亂。

周一（30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,216.14點，上漲49.5點、漲幅0.11%；S&P500指數下跌0.39%；那斯達克指數下跌0.73%；費半指數下跌4.23%。台積電ADR跌3.13%。

永豐期貨說，選擇權未平倉量部分，04月W1大量區買權OI落在34,000點，賣權最大OI落在29,300點 ; 月買權最大OI落在34,000 點，月賣權最大OI落在29,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31下降至1.22。VIX指數上升1.33至37.55。外資台指期買權淨金額1.23億元 ; 賣權淨金額1.52億元。整體選擇權籌碼面偏空。

道瓊指數 中東戰事 潘健成

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早上的文章底下留言有不少討論所謂低點加碼。 這問題以前就寫文章講過了，但可以再厘清一次。 重點不在加碼本身，而是為什麼要加碼？錢從何來？我分別有不同的建議如下： 1、認為現在是難得低點，戰事結束很快會上漲，所以有錢就快加碼。 不建議，因為這只是在猜底，假如跟你猜的結果不同，你可能會很痛苦。 2、認為現在是相對低點，何時會漲回來不知道，但目前已無閒錢，所以先拿非閒錢投入或借錢投，反正市場長期向上之後有閒錢再補上。 不建議，因為可能超出你的風險承受，如果一直漲不回來，又急要用錢就很危險。 3、認為現在是相對低點，最近剛好有閒錢，所以投入。 做法完全沒問題，但如果想法是閒錢就投入不用管現在高低點更好。 4、認為現在是相對低點，之前有筆錢特別留著加碼就投入： 投入本身沒錯，但留錢加碼的想法並非最理性，這次運氣好有相對低點加到碼可能下次會想留更多錢，造成更嚴重的現金拖累。 5、認為現在是相對低點，原本要投入的錢怕在高點不敢投入，跌了正好加碼：

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