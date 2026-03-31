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美股弱勢半導體族群回檔 法人看台股回測32000點

中央社／ 台北31日電

美伊戰火延燒，美股持續偏弱，週一記憶體大廠美光領跌，半導體股回檔，台積電ADR挫3.13%，台指期夜盤下跌449點，收在32031點。法人看台股短線可能回測32000點關卡，將進入兒童清明節連假，市場變數多，節前台股恐震盪。

中東停火前景不明，更多美軍人員抵達中東地區，投資人對伊朗戰事升級加深擔憂，週一美股仍偏弱，道瓊工業指數小漲49.50點或0.11%，收45216.14點，比起早盤漲幅收斂。標普500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌153.72點或0.73%，收20794.64點。費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。

AI相關的半導體族群股價回檔，DRAM廠美光重跌35.42美元或9.92%，收321.8美元。記憶體模組廠Sandisk大跌43.33美元或7.04%，收572.5美元。輝達（NVIDIA）下跌2.35美元或1.4%，收在165.17美元；台積電ADR挫10.24美元或3.13%，收316.5美元。

台股30日下跌594.43點，收在32518.16點，成交值新台幣6466.24億元。

國泰投信指出，當前全球地緣政治局勢進入高度緊張狀態，國際油價強勢突破每桶百美元大關，在通膨疑慮揮之不去、聯準會（Fed）持續維持鷹派立場的壓力下，美股表現明顯承壓，道瓊工業指數與那斯達克指數雙雙跌破年線，台股跟著受影響。

國泰投信認為，接下來台股即將進入兒童清明節連假，節前避險賣壓，加上戰事造成多重利空夾擊，將使指數震盪幅度放大。不過國泰投信觀察，相較於美股，台股表現相對抗震，目前仍力守季線約32124點之上，在技術面與籌碼面上展現高度韌性，且台股有AI供應鏈，基本面具支撐。

美光 地緣政治 DRAM

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早上的文章底下留言有不少討論所謂低點加碼。 這問題以前就寫文章講過了，但可以再厘清一次。 重點不在加碼本身，而是為什麼要加碼？錢從何來？我分別有不同的建議如下： 1、認為現在是難得低點，戰事結束很快會上漲，所以有錢就快加碼。 不建議，因為這只是在猜底，假如跟你猜的結果不同，你可能會很痛苦。 2、認為現在是相對低點，何時會漲回來不知道，但目前已無閒錢，所以先拿非閒錢投入或借錢投，反正市場長期向上之後有閒錢再補上。 不建議，因為可能超出你的風險承受，如果一直漲不回來，又急要用錢就很危險。 3、認為現在是相對低點，最近剛好有閒錢，所以投入。 做法完全沒問題，但如果想法是閒錢就投入不用管現在高低點更好。 4、認為現在是相對低點，之前有筆錢特別留著加碼就投入： 投入本身沒錯，但留錢加碼的想法並非最理性，這次運氣好有相對低點加到碼可能下次會想留更多錢，造成更嚴重的現金拖累。 5、認為現在是相對低點，原本要投入的錢怕在高點不敢投入，跌了正好加碼：

多頭無力 台股失守33K…法人：指數將在月、季線震盪

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