美股弱勢半導體族群回檔 法人看台股回測32000點

美伊戰火延燒，美股持續偏弱，週一記憶體大廠美光領跌，半導體股回檔，台積電ADR挫3.13%，台指期夜盤下跌449點，收在32031點。法人看台股短線可能回測32000點關卡，將進入兒童清明節連假，市場變數多，節前台股恐震盪。

中東停火前景不明，更多美軍人員抵達中東地區，投資人對伊朗戰事升級加深擔憂，週一美股仍偏弱，道瓊工業指數小漲49.50點或0.11%，收45216.14點，比起早盤漲幅收斂。標普500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌153.72點或0.73%，收20794.64點。費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。

AI相關的半導體族群股價回檔，DRAM廠美光重跌35.42美元或9.92%，收321.8美元。記憶體模組廠Sandisk大跌43.33美元或7.04%，收572.5美元。輝達（NVIDIA）下跌2.35美元或1.4%，收在165.17美元；台積電ADR挫10.24美元或3.13%，收316.5美元。

台股30日下跌594.43點，收在32518.16點，成交值新台幣6466.24億元。

國泰投信指出，當前全球地緣政治局勢進入高度緊張狀態，國際油價強勢突破每桶百美元大關，在通膨疑慮揮之不去、聯準會（Fed）持續維持鷹派立場的壓力下，美股表現明顯承壓，道瓊工業指數與那斯達克指數雙雙跌破年線，台股跟著受影響。

國泰投信認為，接下來台股即將進入兒童清明節連假，節前避險賣壓，加上戰事造成多重利空夾擊，將使指數震盪幅度放大。不過國泰投信觀察，相較於美股，台股表現相對抗震，目前仍力守季線約32124點之上，在技術面與籌碼面上展現高度韌性，且台股有AI供應鏈，基本面具支撐。