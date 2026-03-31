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股市大跌想加碼？專家提醒「別將照顧情緒做法當合理解」：再平衡買進最合理

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
在市場下跌時，許多加碼行為本質上是為了緩解焦慮（如利用定錨效應促使自己投入），而非全然的理性選擇。中央社 中央通訊社
在市場下跌時，許多加碼行為本質上是為了緩解焦慮（如利用定錨效應促使自己投入），而非全然的理性選擇。中央社 中央通訊社

早上的文章底下留言有不少討論所謂低點加碼。

這問題以前就寫文章講過了，但可以再厘清一次。

重點不在加碼本身，而是為什麼要加碼？錢從何來？我分別有不同的建議如下：

1、認為現在是難得低點，戰事結束很快會上漲，所以有錢就快加碼。

不建議，因為這只是在猜底，假如跟你猜的結果不同，你可能會很痛苦。

2、認為現在是相對低點，何時會漲回來不知道，但目前已無閒錢，所以先拿非閒錢投入或借錢投，反正市場長期向上之後有閒錢再補上。

不建議，因為可能超出你的風險承受，如果一直漲不回來，又急要用錢就很危險。

3、認為現在是相對低點，最近剛好有閒錢，所以投入。

做法完全沒問題，但如果想法是閒錢就投入不用管現在高低點更好。

4、認為現在是相對低點，之前有筆錢特別留著加碼就投入：

投入本身沒錯，但留錢加碼的想法並非最理性，這次運氣好有相對低點加到碼可能下次會想留更多錢，造成更嚴重的現金拖累。

5、認為現在是相對低點，原本要投入的錢怕在高點不敢投入，跌了正好加碼：

該投入的錢趁機投入本身合理，利用定錨效應來促使自己投入也是好事。

但請先確定自己本來不敢投入的原因，是否是配置太積極？或對指數化投資信心不足。因為這些原因如果不解決，當你投入之後持續下跌你可能會受不了而想賣出。

6、不知道現在低點還高點，但剛好到設定再平衡的時候，或股市下跌觸及自身設定的再平衡的規則，所以再平衡買進股票。

完全沒問題的合理作法。

7、不確定現在低點還高點，也還沒到設定再平衡的時候，但看股市跌了手癢，所以想先再平衡一下。

理性上不應這樣做，但清楚了解自己的非理性，算無傷大雅的作法。

釐清之後，就知道，你的作法是基於合理，還是基於情緒反應。

人有情緒反應正常，指數化投資也需要正視這些情緒反應，所以下跌時，有一小部分不完全理性的作法無傷大雅，大方向對就好。

但如果誤把為了照顧情緒的作法，當作理性合理作法，就比較危險了，因為有可能這次吃了甜頭就擴大這種作法，(例如變成大部位資金擇時等下跌) 那就不是無傷大雅了。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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