多頭無力 台股失守33K…法人：指數將在月、季線震盪

中東戰事升溫，昨（30）日台股恐慌指數一度衝高到近40%，外資並大舉賣超639.3億元，權王台積電（2330）跌破季線領跌權值族群，加權指數開低走低，即便盤中跌幅收斂，終場仍大跌594點、收32,518點，失守33,000點大關及5日線。法人預估，後續行情將在月、季線間震盪波動。

美股四大指數上周五（27日）均收黑，衝擊市場多頭信心，台股昨日盤中一度重挫786點、下探32,326點，隨後跌幅雖稍有收斂，但台積電最後一盤遭8,278張賣單摜壓15元，以當日最低價1,780元收市，壓抑最後一盤指數回檔約120點，連動台股收盤跌幅達1.8%，成交量增至6,781億元，呈現「價跌量增」的不利格局。

盤面上，個股及類股均跌多漲少，19大類股中，以電子股跌2.1%最疲弱，塑膠股逆勢勁揚7.5%最強勢。

三大法人昨日賣超741.2億元。其中外資賣超639.3億元，連三賣，累計賣超1,082.1億元，3月來共賣超8,874億元；投信買超32億元，賣轉買；自營商賣超133.9億元，連二賣，累計賣超151.9億元。八大公股行庫買超165.5億元，連三買，累計買超265.7億元。五大壽險金控大買156.6億元。

兆豐投顧董事長李秀利指出，台股成交量縮，失守5日線與33,000點關卡，目前雖仍在季線之上，但上有月線反壓。預期接下來高檔橫盤整理機率高，31,500點有支撐。操作上建議提高現金水位，不要使用槓桿。

統一投顧董事長黎方國分析，本周台股要收月線，但是即將遇到清明長假，加上中東戰事未歇，預期資金退場觀望機率高，操作上也會比較保守，可能會在季線（32,124點）至月線（33,345點）間區間震盪。