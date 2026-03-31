市場觀望氣氛濃厚 千金股逆勢衝上36檔

中東戰事影響下，市場觀望氣氛濃厚，昨（30）日千金股也是跌多漲少，不過仍有亮點。包括印能科技、雍智科技（6683）漲停；興櫃股王倍利科上市掛牌首日即大漲915元、收1,695元，使千金股增加一檔至36檔。

觀察昨日股價表現亮眼的千金股，印能科技、旺矽（6223）、精測（6510）都是封測相關，主要受惠AI晶片帶動先進封裝持續擴產，晶圓代工與封測廠同步加快建置高階封裝產線。

倍利科、雍智科技都是半導體檢測相關，倍利科是以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商，在AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速升溫帶動下，CoWoS等先進封裝產能持續擴張，進一步推升相關檢測與量測設備需求。

雍智科技是半導體測試介面的專業廠商，主要布局前段晶圓測試探針卡、後段IC測試載板、老化測試板、系統級測試等，同樣受惠產業趨勢的正向發展，激勵買盤加持力挺，帶動股價勢盛。

兆豐投顧董事長李秀利指出，高價股族群通常股本較小，較易受籌碼面影響。以股王信驊（5274）來看，雖然昨日下跌，但股價收11,220元，穩在萬元之上，且投信還持續買超，近一日、近五日、3月以來，投信買盤都相當積極，撐持股價表現優於大盤。台新投顧總經理黃文清表示，高價股還是看個別題材表現，例如有基本面、開法說會報佳音等。