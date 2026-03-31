央行總裁楊金龍看台股…回檔調整很正常

受到中東戰火升溫影響，台股昨（30）日盤中一度下跌逾700點，終場下跌594點，其中外資大賣639億元。面對近期外資大幅賣超台股，央行總裁楊金龍昨日表示，中東戰爭導致資金外流目前仍屬可控，股市回檔調整是正常現象。

國民黨立委賴士葆昨日質詢楊金龍，近期外資大幅賣超台股，央行不緊張嗎？楊金龍表示，中東戰爭導致資金外流目前仍屬可控，且股市上漲到某程度後，適度調整也是正常，他認為到目前為止，以台灣經濟成長等各層面來看，屬相對穩健。

賴士葆追問台股是否有「超跌」情況？楊金龍指出，台股從去年28,000點上漲至35,000點，現在修正至32,000點，「我覺得還是正常的」。要擔心的是上漲太高卻又下跌太重，不過他說，自己並非股市專家，僅能提醒投資人要謹慎。

面對當前局勢紛亂，造成股匯市動盪，立委關切總裁是否感到緊張？楊金龍回應，雖然外面是亂的，但內心是靜的，不至於睡不著覺，他重申，央行必須全面了解情況，但在做決策時，心一定要平靜。

對於新台幣匯率，賴士葆也詢問，央行是否將新台幣匯率維持在32元？楊金龍指出，匯率一向是由供需決定，央行對於升貶並沒有所謂「防線」存在。

立委吳秉叡關切，從國際貿易角度來講，若中東戰事結束，新台幣是否可能快速升值？楊金龍回應，台灣外匯市場是由資金移動主導，不是由出口多寡來主導。