快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

央行總裁楊金龍看台股…回檔調整很正常

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

受到中東戰火升溫影響，台股昨（30）日盤中一度下跌逾700點，終場下跌594點，其中外資大賣639億元。面對近期外資大幅賣超台股，央行總裁楊金龍昨日表示，中東戰爭導致資金外流目前仍屬可控，股市回檔調整是正常現象。

國民黨立委賴士葆昨日質詢楊金龍，近期外資大幅賣超台股，央行不緊張嗎？楊金龍表示，中東戰爭導致資金外流目前仍屬可控，且股市上漲到某程度後，適度調整也是正常，他認為到目前為止，以台灣經濟成長等各層面來看，屬相對穩健。

賴士葆追問台股是否有「超跌」情況？楊金龍指出，台股從去年28,000點上漲至35,000點，現在修正至32,000點，「我覺得還是正常的」。要擔心的是上漲太高卻又下跌太重，不過他說，自己並非股市專家，僅能提醒投資人要謹慎。

面對當前局勢紛亂，造成股匯市動盪，立委關切總裁是否感到緊張？楊金龍回應，雖然外面是亂的，但內心是靜的，不至於睡不著覺，他重申，央行必須全面了解情況，但在做決策時，心一定要平靜。

對於新台幣匯率，賴士葆也詢問，央行是否將新台幣匯率維持在32元？楊金龍指出，匯率一向是由供需決定，央行對於升貶並沒有所謂「防線」存在。

立委吳秉叡關切，從國際貿易角度來講，若中東戰事結束，新台幣是否可能快速升值？楊金龍回應，台灣外匯市場是由資金移動主導，不是由出口多寡來主導。

新台幣匯率 外資 吳秉叡

延伸閱讀

股匯雙雙重挫！新台幣重貶1.16角、收31.996元

楊金龍對新青安2.0版給建議：寬限期不應太長

中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

台股大跌 楊金龍稱「股市漲到一個程度」有調整很正常

相關新聞

多頭無力 台股失守33K…法人：指數將在月、季線震盪

中東戰事升溫，昨（30）日台股恐慌指數一度衝高到近40%，外資並大舉賣超639.3億元，權王台積電跌破季線領跌權值族群，加權指數開低走低，即便盤中跌幅收斂，終場仍大跌594點、收32,518點，失守33,000點大關及5日線。法人預估，後續行情將在月、季線間震盪波動。

市場觀望氣氛濃厚 千金股逆勢衝上36檔

中東戰事影響下，市場觀望氣氛濃厚，昨（30）日千金股也是跌多漲少，不過仍有亮點。包括印能科技、雍智科技漲停；興櫃股王倍利科上市掛牌首日即大漲915元、收1,695元，使千金股增加一檔至36檔。

央行總裁楊金龍看台股…回檔調整很正常

受到中東戰火升溫影響，台股昨（30）日盤中一度下跌逾700點，終場下跌594點，其中外資大賣639億元。面對近期外資大幅賣超台股，央行總裁楊金龍昨日表示，中東戰爭導致資金外流目前仍屬可控，股市回檔調整是正常現象。

台、韓成為外資3月以來在新興亞股兩大提款機

中東戰爭短期難以結束，外資持續賣超新興亞股，3月以來狂賣台股241.8億美元、韓股198.5億美元，分居新興亞股第一、二。今年以來，外資賣超南韓330.9億美元最多，其次是賣超台灣143.8億美元。

川普此次嗆聲有用！美股電子盤、台指期夜盤同步上漲

台指期夜盤30日開盤時，受美股電子盤由黑翻紅帶動下，以32,649點、上漲169點開出後，隨國際油價走勢平穩，美股電子盤隨美國總統川普再發聲中，漲勢擴大，晚間7點過後，一度來到32,858點、大漲378點，但隨後漲勢略有收斂，截至晚間約9點，指數約在32,795點，上漲315點附近遊走。

外資農曆年後竟天天賣超這檔ETF 合計馬年來已大賣逾153萬張

台股30日收32,518.16點，下跌594.43點，統計三大法人中僅投信買超，外資則是賣超639.37億元，賣超最多的是元大台灣50（0050），單日遭外資賣超70,742張，統計農曆年開紅盤以來，外資天天賣超0050，合計馬年來賣超153萬7,099張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。