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台、韓成為外資3月以來在新興亞股兩大提款機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中東戰爭短期難以結束，外資持續賣超新興亞股，3月以來狂賣台股241.8億美元、韓股198.5億美元，分居新興亞股第一、二。今年以來，外資賣超南韓330.9億美元最多，其次是賣超台灣143.8億美元。

外資上周大賣南韓90.3億美元最多，其次是賣超台股26.5億美元、印度21.4億美元；僅買超馬來西亞及泰國，金額也不到1.5億美元。新興亞股上周跌多漲少，以南韓大跌5.9%最重，其次是台灣及印度都跌1.3%，僅越南及泰國收紅，分別漲1.5%、1%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超7.9億美元，其次是對馬來西亞買超3.2億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲25.2%最優，再來是泰國的15%、台灣的12.8%，但印尼跌18%最弱。

外資上周持續大賣台股。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段市場缺乏方向，市場情緒更容易反應緊張局勢與油價走勢。不過，正因為市場混沌不明，政治因素影響程度凌駕在基本面之上，因此投資更應具聚焦產業前景無虞、基本面具上修動能的類股。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，因應近期盤勢震盪，投資人可透過主動式操作、即時調整投組，以掌握個股輪動下的投資契機。在產業配置上，可透過多元題材來參與台股，像是AI基礎建設類股、低軌衛星、光通訊InP基板概念股皆可留意。

印度股市今年以來下跌15.5%，在亞股中僅優於印尼。群益印度中小基金經理人向思穎表示，美伊戰爭不確定猶存，短期印度股市盤整機率仍高。但從基本面來看，印度最新一季企業營收及獲利成長11%、8%，且2027財年獲利成長上看雙位數，顯示經濟表現持堅，將是印度股市成長的重要支撐。

台股 亞股 外資

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