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川普此次嗆聲有用！美股電子盤、台指期夜盤同步上漲

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤30日開盤時，受美股電子盤由黑翻紅帶動下，以32,649點、上漲169點開出後，隨國際油價走勢平穩，美股電子盤隨美國總統川普再發聲中，漲勢擴大，晚間7點過後，一度來到32,858點、大漲378點，但隨後漲勢略有收斂，截至晚間約9點，指數約在32,795點，上漲315點附近遊走。記者曾學仁／攝影
台指期夜盤30日開盤時，受美股電子盤由黑翻紅帶動下，以32,649點、上漲169點開出後，隨國際油價走勢平穩，美股電子盤隨美國總統川普再發聲中，漲勢擴大，晚間7點過後，一度來到32,858點、大漲378點，但隨後漲勢略有收斂，截至晚間約9點，指數約在32,795點，上漲315點附近遊走。記者曾學仁／攝影

台指期夜盤30日開盤時，受美股電子盤由黑翻紅帶動下，以32,649點、上漲169點開出後，隨國際油價走勢平穩，美股電子盤隨美國總統川普再發聲中，漲勢擴大，晚間7點過後，一度來到32,858點、大漲378點，但隨後漲勢略有收斂，截至晚間約9點，指數約在32,795點，上漲315點附近遊走。

30日美股電子盤焦點，聚焦在中東情勢變化上，川普再發聲，若談判破裂將摧毀伊能源、電力設施和哈克島，同時，外電傳出，伊朗議會正研究退出《不擴散核武器條約》，以色列也發表聲明，近日再次襲擊伊朗軍事基礎設施，布蘭特、WTI、紐約輕原油同步站上100美元大關，但道瓊、那斯達克、標普電子盤上漲，漲幅均逾0.7%，也帶動台指期夜盤在上半場的走勢；另一方面，聯準會主席鮑爾將在今晚10點30分參加哈佛大學經濟學原理課程的討論會，市場關注今年不減息是否已成為定局，與中東情勢變化將左右台指期下半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，來到1,805元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.05%、半導體期上漲0.86%，中型100期貨指數上漲0.57%。

台股30日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌594點，收32,518點，其中，外資現貨賣超639.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,637口至37,282口；投信買超33.7億元，自營商賣超133.9億元，三大法人合計賣超739.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，30日台股重挫，反映市場對中東戰事惡化引發油價飆漲的恐懼，盤中低點32,326點已逼近季線支撐，由於跌勢並未明顯收斂，短線不排除再度回測季線的可能，由於目前大盤季線正扣抵去年12月下旬低檔區，將使季線持續維持上揚狀態，可望提供下檔有力支撐，因此，若大盤回檔觸碰季線，屆時伴隨一根帶量紅棒或留下長下影線，代表技術面有機會形成止跌轉折訊號。

三大法人 基礎設施 國際油價 台指期 中東情勢

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