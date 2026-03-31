就市論勢／高效能運算 基本面穩健

盤勢分析

葉門胡塞組織加入戰局、中東戰事有升級跡象，油價再升高、股市全面翻黑，台灣股匯齊跌、電子族群普遍走弱，昨日終場加權指數下跌594點至32,518點，收在周線之下，單日成交量約6,781億元。

近期市場焦點已從單純的降息時程，轉向中東衝突帶來的能源與通膨風險。各大央行在最新會議中大多維持利率不變，但整體語氣普遍轉為更審慎，反映在地緣政治尚未明朗前，政策將以觀察與保留彈性為主。

台灣外銷訂單續強，是成長上修的重要依據。中東局勢仍為當前市場最大變數。整體而言，全球央行並未改變中長期政策方向，但中東衝突與能源價格上升，已明顯壓縮短期政策空間。

展望後市，短線仍偏保守，中線維持中性偏多，長線／波段結構仍偏多；主因在AI與半導體族群的基本面依舊穩健，但外資動向與總體環境仍未形成明確支撐，操作宜審慎。

投資建議

央行的中期政策方向未必改變，但在中東衝突與能源價格未明朗前，市場已先行把短期利率路徑修正得更保守，故台股的短中期趨勢需較原先更審慎看待。

雖然AI、高效能運算與半導體產業的基本面依舊穩健，出口動能也維持強勢，使台股中期與波段趨勢仍偏多，但整體投資環境已因多重外部風險而呈現更高不確定性，在上述背景下，台股整體呈現「基本面偏多、總經偏保守、外部風險升高」的矛盾結構。