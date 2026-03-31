快訊

川普稱正與更明理的伊朗新政權談判 白宮籲抓緊和談機會

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

「鄭習會」超車川習會…重視程度不尋常 凸顯北京欲先謀兩岸穩定

聽新聞
0:00 / 0:00

元大證優化親子理財服務

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
元大證券擁有全台最多據點，官網圖解開戶須知，讓開戶更簡單。 元大證券／提供
元大證券擁有全台最多據點，官網圖解開戶須知，讓開戶更簡單。 元大證券／提供

隨著台股交易熱絡，帶動兒童理財投資市場強勁成長動能。根據元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破三成，且開戶年齡持續下探，平均開戶年齡僅6歲，反映家長的理財規劃更積極加速「向下扎根」，提早為孩子啟動長線資產布局，為未來的教育金打基礎。

觀察元大證券兒童族群的庫存結構，家長的存股選擇展現出追求穩健與成長並重的特質。

數據顯示，台股ETF已成為家長存股的核心配置，元大台灣50（0050）穩居庫存戶數及年增長雙冠王，凸顯爸媽看好台股大盤的長線潛力，以市值型ETF一次打包台灣產業成長動能。

高股息ETF則是以元大高股息（0056）為首，反映家長透過長期定期定額、配息再投入，讓孩子資產隨著複利成長茁壯。此外，台積電（2330）是兒童存股熱門榜上唯一權值個股，顯現家長看好台灣半導體產業長期競爭力。

元大證券指出，現在家長更具備前瞻性的家庭理財視野，因應此趨勢，元大證券致力優化親子理財的每一個環節。

現行未成年小孩開證券戶，仍須至各家券商臨櫃辦理，元大證券提供全台最多的148間實體營業據點，讓家長能就近享受專業諮詢與開戶服務。

官網同步貼心設置「未成年開戶」專區，圖解開戶文件須知，大幅簡化準備流程。即日起至6月30日，透過元大證券為未成年子女開戶，還可參加「台美股全民投資慶」活動，最高可獲得1,688元台股電子交易手續費抵用金，並有機會抽中旅遊機票等多項好禮，讓家長與孩子輕鬆啟動存股投資的第一步。

台積電 理財 元大證券

延伸閱讀

美伊局勢未明 野村投信指出逢低布局兩大核心動能

年輕人不再只買ETF 台股基金逆勢崛起

今年來ETF成交值大增

近半台股投資人 轉向配息與成長兼具 ETF

相關新聞

多頭無力 台股失守33K…法人：指數將在月、季線震盪

中東戰事升溫，昨（30）日台股恐慌指數一度衝高到近40%，外資並大舉賣超639.3億元，權王台積電跌破季線領跌權值族群，加權指數開低走低，即便盤中跌幅收斂，終場仍大跌594點、收32,518點，失守33,000點大關及5日線。法人預估，後續行情將在月、季線間震盪波動。

市場觀望氣氛濃厚 千金股逆勢衝上36檔

中東戰事影響下，市場觀望氣氛濃厚，昨（30）日千金股也是跌多漲少，不過仍有亮點。包括印能科技、雍智科技漲停；興櫃股王倍利科上市掛牌首日即大漲915元、收1,695元，使千金股增加一檔至36檔。

央行總裁楊金龍看台股…回檔調整很正常

受到中東戰火升溫影響，台股昨（30）日盤中一度下跌逾700點，終場下跌594點，其中外資大賣639億元。面對近期外資大幅賣超台股，央行總裁楊金龍昨日表示，中東戰爭導致資金外流目前仍屬可控，股市回檔調整是正常現象。

就市論勢／高效能運算 基本面穩健

葉門胡塞組織加入戰局、中東戰事有升級跡象，油價再升高、股市全面翻黑，台灣股匯齊跌、電子族群普遍走弱，昨日終場加權指數下跌594點至32,518點，收在周線之下，單日成交量約6,781億元。

傳產、高殖利率股 聚光

受中東局勢動盪影響，全球金融市場波動加劇。上周五美股因以色列襲擊伊朗能源設施的消息而全面下殺，拖累台股昨（30）日下挫。

元大證優化親子理財服務

隨著台股交易熱絡，帶動兒童理財投資市場強勁成長動能。根據元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破三成，且開戶年齡持續下探，平均開戶年齡僅6歲，反映家長的理財規劃更積極加速「向下扎根」，提早為孩子啟動長線資產布局，為未來的教育金打基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。