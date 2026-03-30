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外資農曆年後竟天天賣超這檔ETF 合計馬年來已大賣逾153萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股30日收32,518.16點，下跌594.43點，統計三大法人中僅投信買超，外資則是賣超639.37億元，賣超最多的是元大台灣50（0050），單日遭外資賣超70,742張，統計農曆年開紅盤以來，外資天天賣超0050，合計馬年來賣超153萬7,099張。記者胡經周／攝影
台股30日收32,518.16點，下跌594.43點，統計三大法人中僅投信買超，外資則是賣超639.37億元，賣超最多的是元大台灣50（0050），單日遭外資賣超70,742張，統計農曆年開紅盤以來，外資天天賣超0050，合計馬年來賣超153萬7,099張。記者胡經周／攝影

台股30日收32,518.16點，下跌594.43點，統計三大法人中僅投信買超，外資則是賣超639.37億元，賣超最多的是元大台灣50（0050），單日遭外資賣超70,742張，統計農曆年開紅盤以來，外資天天賣超0050，合計馬年來賣超153萬7,099張。

台股早盤以33,009.68點開出， 下跌102.91點，權王台積電（2330）早盤以1,780元開低，陷入季線保衛戰，盤中一度回升至1,800元，但最後一盤再爆出大賣單拉低股價，終場以1,780元收盤，下跌40元， 跌幅2.2%，市值46.15兆元，滑落季線1,781.42元之下，1,800元及季線雙雙失守。

權值股也是下跌居多，台達電（2308）收1,485元，下跌1.66%；鴻海（2317）再往下殺，收在194元，下跌2.76%；聯發科（2454）重挫4.73%，收1,510元；台光電（2383）、廣達（2382）也都收黑，大盤指數盤中一度下滑至32,326.37點，大跌786.22點。

傳產類股相較電子股強，塑膠類股大漲7.53%，漲幅領先各類股，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、台化（1326）、永裕（1323）都亮燈漲停，南亞（1303）大漲9.7%、台塑（1301）漲幅2.87%；造紙、橡膠、航運、水泥指數也都收紅，造紙股華紙（1905）、寶隆（1906）亮燈漲停。

台股開低走低，終場收32,518.16點，下跌594.43點，跌幅1.8%，三大法人賣超739.56億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超639.37億元，投信買超33.79億元，自營商賣超（合計）133.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.99億元，自營商（避險）賣超94.99億元。

統計外資賣超前十大依序是元大台灣50、大成鋼（2027）、主動統一台股增長（00981A）、中鋼（2002）、力積電（6770）、聯電（2303）、台新新光金（2887）、復華富時不動產（00712）、台積電、強茂（2481）等；賣超元大台灣50高達70,742張，居外資賣超個股第一名，其次是賣超大成鋼34,768張，賣超中鋼22,220張。

另外，聯電及台積電也遭外資賣超，賣超聯電20,125張，台積電則遭外資賣超15,960張。

統計外資買超前十名個股依序是台化、南亞、中石化（1314）、兆豐金（2886）、台聚、大聯大（3702）、亞聚、萬海（2615）、正新（2105）、玉山金（2884）等；外資買超重心放在塑膠股，買超台化41,745張， 居外資買超冠軍，其次是買超南亞27,415張，買超中石化11,733張。

自營商 元大 中鋼

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