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上周外資狂賣台股逾千億元 反手買最愛這檔低軌衛星與航運股
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,030.30億元，賣超力積電（6770）18.45萬張最多，另買超華通（2313）5.55萬張最多。
上周（3/23~3/27）外資在集中市場總賣超金額為1,030.30億元，另統計今年初至3月27日止，外資累計賣超金額為6,888.15億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為52兆47.75億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.18%，較3月20日的52兆6,275.89億元新臺幣，減少6,228.14億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名華通買超5.55萬張、第二名長榮航（2618）買超4.48萬張、第三名大聯大（3702）買超3.36萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名力積電賣超18.45萬張、第二名友達（2409）賣超11.23萬張、第三名台新新光金（2887）賣超10.89萬張。
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