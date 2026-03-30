上周外資狂賣台股逾千億元 反手買最愛這檔低軌衛星與航運股

布蘭特原油5月期貨上周五收盤大漲7.2%，收在每桶114.81美元，往3月9日盤中的最高點119.4美元邁進，油價持續大漲，牽動民生用品價格，3月中旬時PVC、PE、PP等就已陸續暫停報價，塑膠瓶器業者永裕（1323）也表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價。塑化股30日又集體大漲，台化（1326）、永裕、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）都漲停，南亞（1303）盤中也大漲逾9%，台塑（1301）上漲約4%。

2026-03-30 11:39