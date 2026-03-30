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外資上周賣超1030億元 連4周賣超金額逾千億…賣超第一是這檔個股

中央社／ 台北30日電
受美伊戰事影響，台股上週下跌431.29點或1.29%，上週五集中市場指數收在33112.59點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣1030.3億元，已連續4週賣超逾千億元，累計4週賣超金額約8235億元。中央通訊社
受美伊戰事影響，台股上週下跌431.29點或1.29%，上週五集中市場指數收在33112.59點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣1030.3億元，已連續4週賣超逾千億元，累計4週賣超金額約8235億元。中央通訊社

受美伊戰事影響，台股上週下跌431.29點或1.29%，上週五集中市場指數收在33112.59點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣1030.3億元，已連續4週賣超逾千億元，累計4週賣超金額約8235億元。

個股方面，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司為力積電18萬4542張、友達11萬2339張及台新新光金10萬8953張。

另外，權值股持續遭外資提款，外資上週賣超台積電3萬5832張排第8，並減碼鴻海3萬1005張排第9。

買超榜方面，外資上週自集中市場買超前3名上市公司為華通5萬5520張、長榮航4萬4815張及大聯大3萬3630張。

統計今年初至3月27日止，外資累計賣超金額為6888.15億元。外資總持有股票市值為52兆47億元，占全體上市股票市值比重48.18%。

市值 外資 個股 力積電

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