就差1元季線跌破了…台積電最後一盤爆8287張賣單收1780元 市值46.15兆

台積電（2330）30日跳空以1,780元開低，以1元差距滑落到季線之下，盤中一度拉升至1,800元，但最後一盤爆出8,287張賣單，一口氣拉低15元股價，終場收在1,780元，下跌40元， 跌幅2.2%，市值46.15兆元，1,800元及季線雙雙失守。

台積電早盤以1,780元開低，陷入季線保衛戰，盤中一度回升至1,800元，但最後一盤再爆出大賣單拉低股價，終場以1,780元收盤，滑落季線1,781.42元之下；證券分析師張陳浩認為，台積電已是買點，如果跌破季線更是要買。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家也在法說會時表示，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成；台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

台積電2月合併營收3,176.57億5元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高，累計今年1至2月營收7,189.12億元，年增29.9%，也是歷來最佳。

美系外資表示，因台積電持續擴張生產能量，上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率增至25%、20%，且調高目標價至2,288元。