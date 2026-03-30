快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股回測季線大關、下跌594點 三大法人賣超739億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美股上周五四大指數都走跌，那斯達克指數下跌2.15%，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元，三大法人賣超739.56億元。圖／本報資料照片
美股上周五四大指數都走跌，那斯達克指數下跌2.15%，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元，三大法人賣超739.56億元。圖／本報資料照片

美股上周五四大指數都走跌，那斯達克指數下跌2.15%，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元，三大法人賣超739.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超639.37億元，投信買超33.79億元，自營商賣超（合計）133.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.99億元，自營商（避險）賣超94.99億元。

台積電（2330）收最低1,780元，下跌2.2%；台達電（2308）收1,485元，下跌1.66%。鴻海（2317）再度破底，收194元，下跌2.76%，聯發科（2454）重挫逾4%，收1,510元。以這四檔貢獻大盤跌點最多的權值股來看，只有台達電股價仍在月線之上，其餘都跌破月線大關。

今日傳產類股表現強過科技股，塑化指數大漲逾7%，為漲幅最多的類股，台化（1326）、永裕（1323）、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）都漲停，南亞（1303）也大漲逾9%。其中台達化為連續第三根漲停板，收24.35元。

造紙、橡膠、航運、水泥指數也都收紅，造紙股中華紙（1905）、寶隆（1906）都亮燈漲停，華紙也拉出第三根漲停，收16.9元。今日台股雖然又大跌近600點，但上市櫃合計共有46家漲停。

台股 自營商 指數 三大法人

延伸閱讀

（會員內容不上線）15檔大咖鎖碼 逆勢衝

公股護盤 台股守住33,000 外資單周調節力道縮減

外資由買轉賣　提款面板股布局傳產族群

美伊戰事牽動油價飆漲　法人：台股難脫震盪

相關新聞

記憶體股遭錯殺？法人重申正向並點名「這幾檔」為首選

受中東戰事及產業雜音干擾，近期記憶體族群股價大幅修正。法人認為，TurboQuant不會壓抑需求，加上DDR4供需未見反轉、個股催化劑明確，重申正向看法，首選旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408），亦看好宜鼎（5289）、群聯（8299）。

記憶體指標股回神 台股收盤下跌594點、台積電跌40元收1,780元

台股30日收盤下跌594.43點，終場以32,518.16點作收，成交量6,466.24億元；台積電（2330）收盤價1,780元，下跌40元，跌幅2.2%。

清明節變盤大家怕？分析師稱「可抱股過節」曝可購入清單

中東戰火升溫，地緣政治風險持續延燒，台股30日開低走低，失守33,000點，一度下探至32,326.37點，大跌786.22點；證券分析師認為，美伊戰事不致擴大成大規模戰爭，油價震盪也將是短暫的現象，台股季線相對有所支撐，現階段「下跌是買點」，可以抱股過清明節。

美伊談判尚無實質進展…台股開低走低 一度下跌786點跌破33,000點大關

美股四大指數上周五全數收黑，以NASDAQ指數下跌2.1%最重。中東戰事持續，也讓台股今日開低走低，盤中一度下跌786點至32,326點，跌破33,000點大關。台積電（2330）盤中最低下跌40元至1,780元。幸好10點半之後，台股跌幅略有收斂。

國際油價逼近前波高點 塑化股六檔漲停亮燈

布蘭特原油5月期貨上周五收盤大漲7.2%，收在每桶114.81美元，往3月9日盤中的最高點119.4美元邁進，油價持續大漲，牽動民生用品價格，3月中旬時PVC、PE、PP等就已陸續暫停報價，塑膠瓶器業者永裕（1323）也表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價。塑化股30日又集體大漲，台化（1326）、永裕、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）都漲停，南亞（1303）盤中也大漲逾9%，台塑（1301）上漲約4%。

台股回測季線大關、下跌594點 三大法人賣超739億元

美股上周五四大指數都走跌，那斯達克指數下跌2.15%，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元，三大法人賣超739.56億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。