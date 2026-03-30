台股回測季線大關、下跌594點 三大法人賣超739億元

美股上周五四大指數都走跌，那斯達克指數下跌2.15%，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元，三大法人賣超739.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超639.37億元，投信買超33.79億元，自營商賣超（合計）133.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.99億元，自營商（避險）賣超94.99億元。

台積電（2330）收最低1,780元，下跌2.2%；台達電（2308）收1,485元，下跌1.66%。鴻海（2317）再度破底，收194元，下跌2.76%，聯發科（2454）重挫逾4%，收1,510元。以這四檔貢獻大盤跌點最多的權值股來看，只有台達電股價仍在月線之上，其餘都跌破月線大關。

今日傳產類股表現強過科技股，塑化指數大漲逾7%，為漲幅最多的類股，台化（1326）、永裕（1323）、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）都漲停，南亞（1303）也大漲逾9%。其中台達化為連續第三根漲停板，收24.35元。

造紙、橡膠、航運、水泥指數也都收紅，造紙股中華紙（1905）、寶隆（1906）都亮燈漲停，華紙也拉出第三根漲停，收16.9元。今日台股雖然又大跌近600點，但上市櫃合計共有46家漲停。