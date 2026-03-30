亞股持續壟罩賣壓 上周淨流出151.9億元

美伊戰事短期未見和緩，使國際油價持續飆升，多項大宗商品價格跟著大漲，市場擔憂恐怕將有停滯性通膨風險，上周美股四大指數持續走軟，中國信託投信指出，觀察上周資金流向，外資續拋亞股151.9億美元，從2月底至今已連續五周呈現淨流出，其中，南韓遭外資賣超90.3億美元最多，其次為台股賣超26.5億美元、印度賣超21.4億美元，印尼賣超13.2億美元，越南、菲律賓也呈現淨流出，亞股普遍壟罩賣壓。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，上周僅有越南、泰國，逆勢上漲1.5%及1%，其餘國家皆呈現下跌，南韓大跌5.9%跌幅最重，其次為台股、印度下跌1.3%，菲律賓下跌0.8%。而截至3月底，韓國、台灣仍為漲幅最強的股市，分別上漲24.28%及12.24%。

國際油價與美股觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，美伊談判訊號瞬息萬變，儘管近期伊朗放行少數國家的船隻通行荷莫茲海峽，但目前船隻數量僅戰前平均水準的5%不到。隨航運持續受阻，上周五布蘭特原油收盤上漲至112美元，創2022年7月以來新高，油價推升通膨預期，上周科技類股續挫，美股及主要股市持續疲軟，預期在油價尚未回落前，股市將持續震盪。

羅世明指出，從基本面觀察，S&P500企業的2025年第4季財報顯示，約有78%獲利優於預期，EPS年增率接近14%，連續五個季度呈現雙位數成長；其中，科技、能源及工業板塊表現亮眼。整體而言，短線上戰爭仍是主導金融市場走勢的關鍵，加上受就業市場數據、通膨路徑不確定性等影響，預期股市波動將更加劇烈，投資人可善用股、債多重資產配置策略，以降低波動風險。中長線來說，美國企業基本面維持穩健，維持中性偏多看待，產業表現走向分化。

越南市場觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美伊戰事持續緊張，越南胡志明指數在三月出現約18%的高低點震盪，盤面普遍呈現修正，主要反映散戶風險趨避心態快速升溫，在戰事尚未有明顯緩和跡象前，越南短線股市仍可能維持震盪格局。

張晨瑋表示，隨著全球能源危機升溫，越南政府正持續採取積極行動，像是越南總理在3月上旬與科威特及卡達領導人通話，確認持續供油，並同步指示國家能源集團加大國內產能以及分散採購來源，成功額外取得國內一至一個半月用量的原油。同時，越南也與俄羅斯最大液化天然氣生產商Novatek宣布與越南達成供應協議，有助越南降低對中東能源的依賴，提升天然氣供應穩定性。

張晨瑋指出，越南政府外交動作頻頻，再次展現高度靈活危機處理能力，因為越南政府明白，只有在能源供應無虞的情況下，經濟才能維持高速成長。觀察基本面，越南工業動能仍然強勁，2026年1至2月製造業PMI指數不僅維持在在擴張區間，2月更升至54.3創四個月新高，整體來說，越南短線受地緣政治干擾，但政府積極透過國內資源調配，以及靈活的外交應對，降低能源風險，在經濟基本面具韌性並維持成長的背景下，預料維持短空長多的格局。