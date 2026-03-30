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記憶體股遭錯殺？法人重申正向並點名「這幾檔」為首選

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
近期記憶體族群股價大幅修正。(路透)
近期記憶體族群股價大幅修正。(路透)

受中東戰事及產業雜音干擾，近期記憶體族群股價大幅修正。法人認為，TurboQuant不會壓抑需求，加上DDR4供需未見反轉、個股催化劑明確，重申正向看法，首選旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408），亦看好宜鼎（5289）、群聯（8299）。

大型本國投顧分析，谷歌近期提出TurboQuant技術，聲稱可將單位任務記憶體需求降低六倍，有效緩解KV cache隨context長度線性成長的瓶頸，並明顯提升長序列推論效率。

法人評估，此舉將降低單位任務記憶體成本，進而依循Jevons Paradox刺激長序列及多代理應用擴張，帶動總需求上升；同時，谷歌等多數美系雲端服務供應商仍積極與記憶體原廠洽談三至五年期SCA以鎖定供給，顯示採購行為並未轉弱。

法人調查供應鏈後發現，DDR4於2026至2027年供給增幅有限，若未來供需出現鬆動，南亞科、華邦電分別具備將10奈米、 16奈米產能轉向DDR5與CUBE的彈性。

在價格方面，3月DDR4 8Gb合約價已上漲達15至18美元，法人預估第2季將季增40%至50%達22至25美元，並於下半年上看30美元。

現貨市場隨地緣政治風險引發的賣壓消退，且供需仍吃緊，DDR4現貨價有望於4月轉強，帶動與合約價差再度擴大，進一步支撐合約價續漲。

法人指出，華邦電挾ECB訂價完畢、報價上漲等利多，南亞科具有私募案引發國際大廠等策略投資人等題材，至於旺宏則受惠eMMC結構性缺貨，短線股價受非基本面因素壓抑後，評價吸引力開始浮現。

記憶體 雲端 DDR5

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