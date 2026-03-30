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記憶體指標股回神 台股收盤下跌594點、台積電跌40元收1,780元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股30日收盤下跌594.43點，終場以32,518.16點作收。 本報系資料照
台股30日收盤下跌594.43點，終場以32,518.16點作收。 本報系資料照

台股30日收盤下跌594.43點，終場以32,518.16點作收，成交量6,466.24億元；台積電（2330）收盤價1,780元，下跌40元，跌幅2.2%。

今日成交金額大且走高為：穩懋（3105）、南電（8046）、南亞（1303）、群聯（8299）、IET-KY（4971）、台化（1326）、全新（2455）、雍智科技（6683）及高力（8996）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、台達電（2308）、定穎投控（3715）、力積電（6770）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、台光電（2383）、燿華（2367）及鴻海（2317）。

第一金投顧表示，美伊戰爭邁入第五周，雙方停戰條件差距太大，陷入僵局，周末美國和以色列轟炸伊朗核子和煉鋼設施，伊朗在波斯灣各地展開報復。油價再掀漲勢，上周五（27日）布蘭特原油上漲 3.37%，收在每桶 105.32 美元，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，該海峽承載全球約兩成的原油與液化天然氣供應，開戰至今，布蘭特油價已上漲約五成，恐進一步升級為能源危機，且荷莫茲海峽持續受限或能源基礎設施遭破壞，油價中的風險溢價就會持續攀升。

第一金投顧表示，短期地緣政治風險仍具不確定性，短期台股震盪加劇，持續留意荷莫茲海峽通行狀況、油價動向及伊朗和談進展。時序即將進入第2季，4 月關注第1季財報、台積電法說會、美國經濟數據表現及美國超級財報周，可擇優聚焦營收、財報表現優於預期的個股。操作嚴控持股水位、耐心等待市場落底訊號確立，保持風險控管。

基礎設施 能源危機 台達電

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