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塑化族群強彈 法人：報價推升短多、關注供給側長期壓力

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

塑化股在30日盤中再度大漲，台聚集團旗下台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）四檔齊拉漲停。塑膠族群表現強勢，台化（1326）、永裕（1323）兩檔亮燈。南亞（1303）大漲逾9%，再生-KY（1337）、台苯（1310）、聯成（1313）、國喬（1312）盤中漲幅均超過5％。台塑（1301）、中石化（1314）等也大漲。

油價恐再飆波段新高、中東煉油設施在戰爭中遭受破壞，加上荷莫茲海峽持續封鎖，亞洲塑化、化工原料運輸受阻，塑化股漲勢繼續旺。法人表示，乙烯報價截至3月26日為止周漲幅達24%，帶動下游五大泛用樹脂報價強彈；丁二烯-石腦油煉製利差也來到多年新高。純苯、苯乙烯（SM）報價也急升，帶動芳香烴族群報價隨成本攀升。

法人也表示，且需留意上游原料庫存，預估目前中油庫存仍可支撐至4、5月，乙烯供應較為穩定，預估向中油進料之廠家，原料供應可能較穩。

台聚集團旗下各公司中，台聚主要產品為EVA、HDPE、LDPE、LLDPE；亞聚主要產品為EVA及LDPE。台聚、亞聚日前在法說會上表示，主要原料乙烯、VAM原料可望支應至4月底，生產線維持正常運作；5月仍可部分支應，並搭配成品庫存因應。產品庫存方面，台聚約40天，亞聚約1.5個月。

台達化主要產品為ABS、GPS、EPS，均為苯乙烯（SM）下游產品。SM報價急升，帶動旗下「3S」產品報價大漲。在原料供應面，台達化表示，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。

華夏為國內第二大PVC生產商。華夏表示，EDC、VCM價格急升，市場供應緊縮的情況預計將延續到第2季。PVC供給部分，戰爭引發亞洲PVC廠紛紛將將載、宣告不可抗力，也帶動行情急升。中國大陸目前亦已有13家PVC宣布不可抗力，市場供需情況扭轉。預料中東戰事將帶動PVC市場供需反轉，價格往上滾動。

法人指出，由於乙烯報價勁揚，下游衍生物多呈虧損。此外，以中長期供需結構來看，台聚、亞聚主要產品EVA估今年中國大陸仍有155萬噸新產能開出，供過於求壓力恐延續。台達化部分，ABS、GPS、EPS產品，今年中國大陸新增產能速度放緩，但供給側仍偏寬鬆。

中石化 中油 華夏

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