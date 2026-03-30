胡賽組織參戰！又一海峽恐陷危機 航運股逆勢上漲

伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」(又稱胡賽組織)28日正式參戰，標誌中東戰爭再度升級。經濟學人雜誌認為，若青年運動升級攻勢，襲擊紅海外海的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）船舶，將進一步衝擊全球航運，油價可能從每桶113美元飆升至接近200美元。貨櫃三雄30日同步上漲，萬海（2615）大漲逾4%，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲逾1%。

美聯社報導，青年運動28日在社群媒體Telegram發文表示，其武裝部隊已向以色列南部的軍事據點發射彈道飛彈；青年運動並繼續在29日發射第二波飛彈攻擊。

青年運動在聲明中說：「我們強調，我們處於可以隨時直接軍事介入狀態。」並警告若有其他國家加入美國和以色列的戰線，或紅海被用於「敵對行動」，他們將有所作為。

這意味中東戰況可能有進一步擴散、延長之虞，青年運動最明顯攻擊目標之一是曼德海峽，是紅海南部入口，位於阿拉伯半島南端，為連接紅海與亞丁灣、通往蘇伊士運河的關鍵咽喉航道，全球約12%的貿易量仰賴這條水道。

國際危機組織資深分析師納吉（Ahmed Nagi）示警，若青年運動將攻擊升高到襲擊商船，將進一步推升油價，並破壞整體海上安全，「影響不會局限於能源市場」。

自荷莫茲海峽關閉後，沙烏地阿拉伯已將每日約180萬桶石油出口改道向西，運往其位於紅海的延布（Yanbu）終端。若荷莫茲海峽仍持續封閉，青年運動攻擊紅海經過船隻，或攻擊延布的管線與基礎設施，分析人士認為油價可能從目前每桶約113美元，跳升至接近200美元。

分析師表示，中東戰事導致船舶無法順利通行荷莫茲海峽，航商將繞道好望角，若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸擴散到對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果。法人指出考量紅海復航無望，市場潛在釋出運力有限，有利第2、3季運價走勢，看好長榮及陽明近期營運表現。