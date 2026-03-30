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清明節變盤大家怕？分析師稱「可抱股過節」曝可購入清單

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
張陳浩認為，美伊戰事不致擴大成大規模的戰爭，因此造成的油價震盪也將是短暫現象，台股季線相對有所支撐。圖／本報資料照片
張陳浩認為，美伊戰事不致擴大成大規模的戰爭，因此造成的油價震盪也將是短暫現象，台股季線相對有所支撐。圖／本報資料照片

中東戰火升溫，地緣政治風險持續延燒，台股30日開低走低，失守33,000點，一度下探至32,326.37點，大跌786.22點；證券分析師認為，美伊戰事不致擴大成大規模戰爭，油價震盪也將是短暫的現象，台股季線相對有所支撐，現階段「下跌是買點」，可以抱股過清明節。

投資人擔心「清明變盤」，加上戰爭的不確定因素衝擊，本周是清明節連假前的4個交易日，台股早盤以33,009.68點開低，權王台積電（2330）跳空以1,780元開出，下跌40元，回測季測支撐，盤中跌幅逾1%， 影響大盤指數約198點， 聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、台光電（2383）等也都下跌。

盤面上以塑膠、造紙、航運等傳產股表現抗跌，另外， 記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344）也止跌反彈，成為支撐大盤的要素，不過，大盤指數在開低後再往下走低， 跌破33,000點，一度下探至32,326.37點，恐再現季線保衛戰。

證券分析師張陳浩表示，投資人擔心「清明變盤」，在清明節連假前的這個時間點，不敢抱股過節，不過，張陳浩認為，美伊戰事不致擴大成大規模的戰爭，因此造成的油價震盪也將是短暫現象，台股季線相對有所支撐。

張陳浩指出，國內資金3個月來買了超過1,000億元，壽險業者也釋出突發的戰爭是長期投資的機會，且認為油價不會長時間在高檔， 美伊戰事不會太久；張陳浩說，過往經驗可以發現，因為戰爭因素造成恐慌性下殺，在破線後都是買進的時點。

張陳浩強調，大盤恐回測季線，但預期季線相對有所支撐，現階段「下跌是買點」，可以抱股過清明節，至於可以買什麼？張陳浩表示，台積電已是買點，如果跌破季線更是要買，另外還看好設備股的弘塑（3131）、萬潤（6187）、天虹（6937）、致茂（2360）；ABF的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）；被動元件的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）等。

華邦電 聯發科 分析師

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