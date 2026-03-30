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美伊談判尚無實質進展…台股開低走低 一度下跌786點跌破33,000點大關

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今日開低走低，盤中一度下跌786點至32,326點，跌破33,000點大關。圖/本報資料照片
台股今日開低走低，盤中一度下跌786點至32,326點，跌破33,000點大關。圖/本報資料照片

美股四大指數上周五全數收黑，以NASDAQ指數下跌2.1%最重。中東戰事持續，也讓台股今日開低走低，盤中一度下跌786點至32,326點，跌破33,000點大關。台積電（2330）盤中最低下跌40元至1,780元。幸好10點半之後，台股跌幅略有收斂。

台新投顧指出，美伊談判尚無實質進展且零星空擊行動持續，導致市場觀望氛圍濃厚。短線市場雜訊仍多，預期指數區間在32,400點至33,800點之間震盪。短線操作上建議買黑不買紅。避免在指數拉升時追高，應選擇在盤勢拉回（黑K）時進場。持股如果維持在季線或月線之上，可視為強勢標的，適合作為中長線低接布局。若股價跌破關鍵季線支撐，應利用隨後的反彈機會進行減碼操作，以控制風險。

台新投顧表示，看好類股方面，包括半導體設備與測試介面，受惠於2奈米製程、先進封裝及CPO等尖端技術帶動；太空供應鍵，受惠於市場消息指出SpaceX最快將於本周申請IPO；以及光通訊，受惠於高頻高速傳輸需求升級，加速光通訊技術的發展。

台積電 台股 指數

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