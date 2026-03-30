國際油價逼近前波高點 塑化股六檔漲停亮燈

布蘭特原油5月期貨上周五收盤大漲7.2%，收在每桶114.81美元，往3月9日盤中的最高點119.4美元邁進，油價持續大漲，牽動民生用品價格，3月中旬時PVC、PE、PP等就已陸續暫停報價，塑膠瓶器業者永裕（1323）也表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價。塑化股30日又集體大漲，台化（1326）、永裕、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）都漲停，南亞（1303）盤中也大漲逾9%，台塑（1301）上漲約4%。

荷莫茲海峽遭到封閉，使波斯灣的石油、天然氣、肥料及鋁材無法運出，因原料取得受阻，台塑化（6505）先前對乙烯、丙烯等相關產品發出不可抗力（Force Majeure）通知，台塑也跟進減產PVC、PE、PP等產品。

下游業者表示，台塑化針對丙烯、乙烯等上游原料發布不可抗力通知，無論下游廠商是否直接向台塑集團進貨，對國內整體原料供應都會帶來衝擊，成本推高也將使報價攀升。目前只能看戰事發展，沒有定論。

繼台塑化、台塑之後，台化也因「不可抗力」，預告4月起苯乙烯等產品供應可能減少，對苯二甲酸（PTA）至5月可能面臨供料不確定性。3月來台化相關產品價格漲幅至少月增逾二成，如聚苯乙烯上漲達46%、苯31%、苯乙烯29%、對二甲苯28%、純對苯二甲酸27%。

上游原料大漲也傳導到下游廠商，塑膠瓶器業者永裕表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價，如戰爭時間拉長，影響可能隨之放大，屆時將評估調整價格。

法人指出，中東原油與石腦油供應受阻，亞洲裂解廠原料取得不穩，多家企業已啟動降載與產能調整，帶動原料價格與煉油利差回升，其中丁二烯與苯表現較強；下游產品則以LDPE與EG漲幅較明顯。

今日塑化股聯袂大漲，台化、永裕、台達化、亞聚、台聚、華夏都漲停，南亞盤中也大漲逾9%，台塑上漲約4%。其中台達化直接跳空漲停，表現最為強勢。