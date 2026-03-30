中東戰雲壓抑台股 權值半導體走弱、川普發文後盤勢略見回穩

亞洲股市30日普遍承壓，市場正為可能拉長的波灣衝突重新定價，布蘭特原油盤中升破每桶115美元，3月累計漲幅逼近60%，亞洲主要股市同步走跌，反映投資人對通膨升溫與全球景氣下修的憂慮升高。受此氣氛拖累，台股今日表現低迷，加權指數跌破33,000點，跌幅逾1%，盤中最低來到32,326點。

權值半導體股同步走弱，成為壓抑大盤的主要來源。台積電（2330）報1,790元，下跌30元、跌幅1.65%；聯發科（2454）報1,515元，下跌70元、跌幅4.42%；日月光投控（3711）報345元，下跌8.5元、跌幅2.4%。在大盤明顯偏空之際，電子權值股未能穩盤，也使市場觀望氣氛進一步升高。

不過，盤中氣氛在川普稍早於社群平台Truth Social發文後略有回穩。川普寫道，「伊朗情勢出現重大進展。許多早已被鎖定、長期欲拔除的目標，已遭美軍摧毀」，市場也一度將此解讀為中東戰事可能出現新進展，帶動台股跌幅略為收斂。由於路透報導也提到，川普近日一方面對伊朗維持強硬態度，另一方面又稱協議可能接近，市場因此對局勢後續是否朝更明朗方向發展抱持期待，短線有助舒緩部分避險情緒。

整體來看，台股今天的弱勢仍反映國際地緣政治風險升高下的資金調節壓力，但盤中跌幅能在消息面刺激下略有收斂，也顯示市場並未完全陷入恐慌。後續若中東局勢進一步明朗，或油價漲勢獲得控制，台股短線有機會自低檔震盪回穩。