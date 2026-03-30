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台股大跌 楊金龍稱「股市漲到一個程度」有調整很正常

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股今日受中東戰事影響重挫，央行總裁楊金龍接受立委質詢時表示，金融資產上下很正常，股市漲到一個程度，「有調整很正常」。圖／本報資料照片
台股今日受中東戰事影響重挫，央行總裁楊金龍接受立委質詢時表示，金融資產上下很正常，股市漲到一個程度，「有調整很正常」。圖／本報資料照片

台股今日受中東戰事影響重挫，央行總裁楊金龍接受立委質詢時表示，金融資產上下很正常，股市漲到一個程度，「有調整很正常」。

台股今日盤中一度大跌超過700點，台積電也失守1800元，對於近期台股漲多跌少，匯率貶值，資金快速外流，國民黨立委賴士葆詢問心境，楊金龍先表示，「亂中有序，決策時心要穩定」，後則強調，資金外流目前可控，且股市漲到一個程度，有調整是正常的。

楊金龍表示，目前為止台灣經濟成長都很穩健，去年股市從28000點到今年漲破35000點，現在又下來「也很正常」。

「當然我不是股市專家」，但楊金龍說，金融資產上上下下很正常，就怕上去太高下來跌得太重，希望投資人謹慎，「希望股民聽了不要不爽快」。

對於股匯同跌，楊金龍說，匯率是供需決定，央行會有升貶的「防線」說法，不過現在台灣要注意輸入性通膨，這則跟匯率有關係。

中東戰事 台積電 匯率

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