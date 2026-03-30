霸菱：市場動盪不建議追逐短線題材 在新興亞股中持續看好台韓

霸菱投顧認為，整體而言，中東事件對全球經濟的負面影響仍屬相對可控。一旦情勢出現某種程度的降溫或緩和，市場焦點將重新回到基本面與經濟動能。在新興亞股中，仍持續看好台灣及南韓。

霸菱投顧分析，考量中東衝突若長期維持高度緊張，將對全球能源安全帶來深遠影響，並可能干擾化肥等大宗商品及其他化學品的供應鏈，而這些產品最終為眾多終端產品的重要原料，加上美國期中選舉等政治因素，中東局勢不太可能長時間維持在目前的高度緊張狀態。

供給面突然受阻，確實可能帶來部分短線交易機會，也有企業可望受惠。不過，霸菱投顧指出，如果缺乏更具持續性的結構性成長前景，並不建議追逐此類短期題材。

霸菱對亞股仍維持正向看法，預期亞股將受惠於企業獲利前景穩健，以及多個亞洲市場公司治理文化持續改善。尤其是台灣與南韓，受惠於多年期的AI與記憶體上行循環、供應鏈偏吃緊，而且南韓公司治理改革有助於縮小評價折價。此外，半導體以外產業改善，也為市場提供輪動機會。

至於中國大陸市場，霸菱認為表現相對不均衡，但在穩定內需的政策支持、美中休戰後地緣政治風險溢價趨緩、整體評價回到接近歷史平均水準的情況下，仍可選擇性布局部分族群，特別是高科技在地化、AI 與機器人、綠色科技等。

另外，霸菱指出，儘管油價短期走高對印度與東協市場帶來一定挑戰，但兩地經濟與企業獲利仍有望受惠於景氣循環回升，評價面也具支撐性，特別是相對於各自的歷史交易區間。

就印度而言，霸菱指出，龐大的本土資金持續流入，可望在一定程度上抵銷外資流出。同時，由於印度市場對AI題材的曝險較低，若AI相關標的修正，對印度的影響也較有限。