台股跌破33K 小資族競買這些標的

台股30日開盤即失守33,000點，盤中指數下探季線，小資族向來做多的零股交易中，投資人今日首買元大台灣50（0050），其次是台積電（2330），顯然樂觀認為指數會出現強彈；接下來買元大高股息（0056）、主動統一台股增長（00981A）及凱基台灣TOP50（009816）。

元大台灣50零股今日在10點30分即成交超過1,200萬股居冠，其次的台積電、元大高股息及主動統一台股增長成交量也逾200萬股。

近期地緣政治升溫推高不確定性，市場短線出現日內急漲急跌，但整體基本面仍指向溫和復甦，企業獲利預估持續上修，AI帶動的資本支出與供應鏈升級延續不變。野村投信表示，台股評價雖高於長期均值，但在ROE抬升與現金流改善下，評價具可被合理化的基礎。投資策略將回歸「逢回布局、產業擇優」，以AI相關供應鏈為核心，搭配短期受惠油價波動的交易性題材，並強化風險緩衝。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，中東局勢變化仍是市場最大變數，對油價、航運路徑與供應鏈節奏產生影響。油價若在高位維持時間拉長，塑化與交通運輸等族群有望受惠於價差與轉嫁能力，部分製造端毛利則承壓；然而從歷史經驗觀察，多數地緣政治事件對股市的衝擊呈現「劇烈但有限期」，影響程度與持續時間取決於戰事規模、供需再平衡速度與政策因應。就目前企業端回饋，雖然上游石化原料與部分中東航線受擾，但多數公司備有替代來源或調配方案，供應鏈尚未出現系統性斷鏈風險。

基本面與資金面綜合來看，姚郁如分析，出口動能是台灣經濟的關鍵支撐，與AI、雲端及高性能運算相關的資本支出仍在升溫。雲端服務商持續投入先進製程、先進封裝與資料中心建設，帶動上中下游同步擴產與產品升級。外資短線出現風險性調節，對電子特別是半導體權值股賣超較明顯，但從長期趨勢與產業結構變化觀察，台股具備高殖利率優勢與AI成長題材，仍是外資布局的首選。整體本益比高於均值、股價淨值比上行，但市場ROE自過去約10%出頭提升至接近20%的水準，搭配獲利上修與現金股利穩健，提供估值支撐。重點在於透過產業與公司層面的篩選，鎖定能將成本轉嫁、維持高毛利與高現金流的標的。

姚郁如表示，第2季觀察重點包括：第一，地緣政治及其對油價與航運走勢的延宕風險；第二，全球利率政策的節奏變化，特別是通膨回落速度與就業市場韌性；第三，貿易與監管政策的不確定性（包含關稅、出口管制及科技供應鏈審查）；第四，關鍵材料與製程產能瓶頸（先進封裝產能、CCL/ABF材料）以及電力供應約束。基本上若地緣政治與貿易政策不確定性緩解，台股有望重新回到上升軌道。