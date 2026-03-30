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考量中東緊張情勢 法人看好海運股近期營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,826.77點，較前一周上漲7%，其中，美東線周漲11.7%、美西線周漲14.5%，歐洲線周漲4.1%；法人機構表示，考量紅海復航無望，市場潛在釋出運力有限，有利第2、3季運價走勢，看好長榮（2603）及陽明海運（2609）近期營運表現。

分析師表示，中東戰事導致船舶無法順利通行荷莫茲海峽，航商將繞道好望角，進而往印度西岸或歐洲及東地中海鄰近國家等港口，再搭配內陸運輸的方式因應；若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸擴散到對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果。

展望2026年，根據國際研究機構預測，貨櫃海運市場運力供給的年增幅度，將由2025年的7%下滑至3.1%，需求的年增幅度，則由2025年的6%下滑至2.2%，供過於求幅度有望較2025年舒緩。隨時序進入美國線合約談判期間，政治地緣風險加上燃油成本推升之下，航商穩價意願將逐趨積極，加上目前市場船舶閒置率低於1%，紅海復航無望等因素，皆有利第2~3季運價走勢。

此外，中東戰事導致船用燃料價格大幅攀升，以低硫油而言，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則回落至834美元。若以低硫油價格漲價300美元估算，則美西線單位成本上漲300~350美元，歐洲線單位成本約上漲160~180美元；以目前市場潛在釋出運力有限的情況下，燃油成本無法完全轉嫁的風險亦相對有限。

運價 荷莫茲海峽 市場

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