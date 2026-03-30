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中東戰火雜音、台股跌逾600點 法人教戰：回檔有利「合理評價」布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股30日盤中開低震盪，截至上午10點整，最低達32,430點、一度走跌682點。 本報系資料照
台股30日盤中開低震盪，截至上午10點整，最低達32,430點、一度走跌682點。 本報系資料照

中東局勢未解，美方提出停火構想、及奪取伊朗哈格島等言論，市場對衝突降溫的預期持續，帶動國際油價飆升。台股30日盤中開低震盪，截至上午10點整，最低達32,430點、一度走跌682點。法人表示，儘管談判進展仍具不確定性，建議近期觀察美股盤勢走向、資金是否由逐步回流至科技與成長股，留意市場風險偏好回升跡象。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，整體趨勢持續向上，大格局下難免有小修正。AI是一個非常明確、而且持續擴大的趨勢，目前大多數發展還停留在基礎建設的布建階段，一旦真正進入全面應用階段，仍有望帶來下一波更大成長機會。從大格局來看，整體趨勢仍然是持續向上。

蕭惠中表示，今年GTC重點是新一代產品架構，除了GPU，也有CPU、網路相關晶片、光通訊及推論晶片等，輝達不再只是推出單一晶片，而是推出多個晶片涵蓋不同功能，加上每一代產品規格也在升級，代表整個產業規模快速擴大、需求倍增，為台灣供應鏈帶來商機。

此外，Google、Amazon等科技巨頭持續大幅增加資本支出，建置AI資料中心，除了輝達晶片，各大業者也開始自研晶片(ASIC)，例如Google的TPU、Amazon的Trainium晶片等，ASIC成長速度非常快，每一代效能都在提升，使用的高頻寬記憶體(HBM)越來越多，整個供應鏈的需求也同步放大。

聯邦精選科技基金經理人張瑞祥表示，若後市在停火預期升溫、油價回落與風險溢酬下降的帶動下，台股短線有利延續震盪偏多格局，但整體仍屬事件驅動行情，波動度可能維持高檔。

中長線來看，AI基礎建設仍為市場主軸，隨著資料中心擴建與算力需求持續成長，具備技術門檻與訂單能見度的半導體、伺服器與相關供應鏈將持續吸引資金青睞。後續需關注美伊談判是否出現實質進展，以及油價走勢是否再度轉強，作為觀察市場風險情緒的重要指標。

策略上，張瑞祥指出，全球經濟維持溫和成長，搭配科技升級與產業結構轉型，科技股仍為中長期布局核心。族群上，建議聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，以及半導體與記憶體供應鏈，掌握產業升級帶來的結構性成長機會。若市場因地緣政治或油價波動出現短期修正，反而有助投資人以較合理評價分批布局，掌握科技產業長線成長契機。

輝達 資本支出 晶片

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