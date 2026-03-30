台股挫低逾600點失守33K！台積電跌40元開1780 塑膠、油電燃氣類股逆勢走揚

台股30日開盤指數下跌102點，開盤指數為33,009.68點，賣壓持續擴大，指數一度下跌超過600點，33,000點失守。台積電（2330）開盤價1,780，下跌40元。造紙、塑膠、油電燃氣類股逆勢走揚。

群益投顧表示，市場傳聞美國總統川普告知幕僚，希望能在未來數周內結束戰爭，認為美伊戰爭已進入最後階段，但以色列加強對伊朗攻擊力道。地緣政治持續動盪，油價維持高檔震盪，引發通膨問題導致各國央行逐漸轉向升息政策，相關議題將牽制台股表現。除了美伊戰爭外，全球信貸問題亦不容忽視，降低輝達GTC大會釋出AI前景樂觀看法的利多，金融市場多空參雜。全球政經局勢不穩定，預期短期內台股將呈現較大幅度震盪，投資風險高，投資人可暫時降低持股，謹慎靈活操作。

操作題材可留意光通訊概念股，CPO（共同封裝光學）技術可將光模組直接與交換器晶片整合，縮短傳輸距離並降低功耗，隨著傳輸速率持續升級，矽光子因具備高整合度與低成本優勢，逐漸成為主流方案，市場預期未來幾年內，800G與1.6T高速光模組滲透率將顯著提高，帶動相關廠商營收成長動能。

上周五（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,166.64點，下跌793.47點、跌幅1.73%；S&P500指數下跌1.67%；那斯達克指數下跌2.15%；費半指數1.69%。台積電ADR漲0.19%。

永豐期貨說，美股進入中期修正節奏，科技權值股普遍承壓、資金風險偏好明顯下降，在利率維持高檔與降息預期反覆之下，估值壓縮開始擴散，使整體盤面呈現高檔震盪轉弱的結構，而這樣的外部環境直接影響台股表現，雖然指數表面仍由權值股撐盤維持相對抗跌格局，但盤中可以明顯感受到追價意願不足，漲勢集中且輪動速度加快，中小型股與題材股明顯轉弱，資金開始收斂回防大型權值族群，顯示市場已逐步進入防禦狀態，這種結構並非健康的多頭延續，而是修正前期常見的撐盤現象，尤其在半導體與AI相關個股仍具基本面支撐的情況下，指數尚未出現明顯轉空訊號，但籌碼面與資金面已經開始鬆動，外資動向轉趨保守、期貨未平倉部位也顯示避險情緒升溫，反映市場對後續國際股市走勢的不確定性提高，意味著台股目前的抗跌更像是延遲反應而非真正強勢，一旦美股修正擴大或時間拉長，台股補跌壓力將逐步浮現，盤勢大概將轉為高檔震盪甚至向下修正。