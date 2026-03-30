美股收黑台指期夜盤挫882點 投顧：台股承壓

中東危機截至上周為止還未見降溫，美股已明顯轉空，台、韓、日股市因半導體比重較高，跟費城半導體指數一樣，相對抗跌。但值得留意的是，伊朗仍能夠從遭美軍攻擊掩埋的坑道中挖出未受損的長程武器，持續對中東周遭國家進行反擊；也曾對距伊朗本土4,000公里外的英、美印度洋軍事基地發射長程飛彈襲擊，坐實以、美對其核武野心的指控，中東危機短線恐仍難以落幕，建議投資人降低持股比重來因應波動。

2026-03-30 00:54