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美股收黑台指期夜盤挫882點 投顧：台股承壓

中央社／ 台北30日電
油價27日勁揚引發賣壓，美股主要指數均收黑。(路透)
油價27日勁揚引發賣壓，美股主要指數均收黑。(路透)

以色列繼續大規模轟炸伊朗，油價27日勁揚引發賣壓，美股主要指數均收黑，台指期夜盤下跌882點，投顧認為，台股今天開盤恐承壓；另外，台積電ADR逆勢小漲0.19%，輝達下跌2.1%。

投顧表示，受國際政經不確定性干擾，台股短線恐維持震盪整理；而清明連假將至，市場觀望氣氛轉濃，資金動能偏保守。另一方面，國安基金預計4月上旬召開例會，若國際市場波動加劇，市場關注國安基金動向，為穩定盤勢重要指標。

美股27日表現，美國、以色列對伊朗核設施發動攻擊，導致投資人對中東戰事有望透過談判落幕的樂觀情緒受挫，油價勁揚引發賣壓出籠，美股收黑。

道瓊工業指數終場下跌793.47點，或1.73%，收在45166.64點。標準普爾500指數下跌108.31點，或1.67%，收在6368.85點。以科技股為主的那斯達克指數下跌459.72點，或2.15%，收在20948.36點。費城半導體指數下跌128.203點，或1.69%，收在7457.668點。

此外，中東衝突也衝擊原物料供應。阿聯全球鋁業（EGA）28日表示，其位於阿拉伯聯合大公國的重要生產基地遭伊朗攻擊受損；市場關注荷莫茲海峽運輸風險，可能影響全球約9%鋁供應。高盛指出，大宗商品價格上漲恐對全球經濟帶來壓力。

台股27日終場下跌225.03點，收在33112.59點，成交值新台幣6311.22億元；三大法人合計賣超401.86億元；其中外資賣超元大台灣50（0050）6萬113張居冠，其次為友達3萬2019張、主動統一台股增長（00981A）2萬6603張。

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