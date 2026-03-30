快訊

遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

聽新聞
0:00 / 0:00

台股清明變盤壓力來了 短線恐回測32K…法人推演三情境

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
中東緊張情勢未見落幕訊號，台股3月來重挫逾2,000點。 聯合報系資料照
中東緊張情勢未見落幕訊號，台股3月來重挫逾2,000點。 聯合報系資料照

中東緊張情勢未見落幕訊號，台股3月來重挫逾2,000點。展望4月行情，多家大型法人機構認為，地緣風險等難題未解，將加劇清明變盤壓力；而今（30）日行情在上周五（27日）台指期夜盤重挫882點的干擾下，恐將承壓，法人預期短線指數有回測32,000點的壓力。

美股上周五在傳出以色列轟炸伊朗能源設施後，四大指數全面重挫，其中，道瓊、那斯達克、標普指數都失守年線大關，費城半導體指數則是勉力守住半年線，個股中如美光、威騰、晟碟等記憶體股均逆勢上揚；台指期夜盤大跌882點，台積電（2330）ADR卻小漲0.19%，穩守半年線，使相關概念股今日或有機會相對抗跌。

面對美股「空氣」瀰漫，彙總多家機構法人看法，4月台股行情多分為上半月、下半月兩個階段。

其中，上半月行情主要是看中東戰事發展，並分為三個主要情境：一，美、伊持續和談，戰況維持目前狀態，此機率最高，約有五成，國際油價維持90~115美元時，台股將在本波31,529低點至34,500點區間呈現震盪格局。

第二，美國撤軍，發生機率最低、小於二成，若是出現，油價可能將跌破80美元，台股將重返35,000點大關；第三，美軍奪取伊朗哈格島，迫使對方重新開放荷莫茲海峽，發生機率約三成，但此狀況發生，國際市場預估將刺激油價最高來到150美元，台股恐將有回測30,000點關卡的疑慮。

永豐投顧總經理黃柏棠、富邦投顧董事長陳奕光指出，影響台股4月的大事件，下半月行情焦點在於中旬的台積電法說會，目前外資、內資圈預估第2季業績的季成長幅度，非但不受戰火影響，更在近期原本季增7%的基礎，上調至13%，若台積電此次法說會內容符合、甚至優於市場預期時，有望帶動一波2,000~3,000點的報復性反彈行情。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國也指出，3月爆發中東緊張情勢以來，外資、內資並沒有因此下修台股獲利展望，目前法人圈的共識，將是第1、2季的獲利分別維持在1兆元之上，全年逾5.5兆元，顯示近期行情雖可能持續受戰事波及，但逢低在基本面當靠山，下檔空間應有限，對後市展望維持正向評級。

台股 地緣風險 中東戰事

延伸閱讀

AI仍為主流 指數高點看個股表現

（會員內容不上線）15檔大咖鎖碼 逆勢衝

美股跌勢不止 科技巨頭臉綠 Meta、美光、字母重挫

公股護盤 台股守住33,000 外資單周調節力道縮減

相關新聞

台股清明變盤壓力來了 短線恐回測32K…法人推演三情境

中東緊張情勢未見落幕訊號，台股3月來重挫逾2,000點。展望4月行情，多家大型法人機構認為，地緣風險等難題未解，將加劇清明變盤壓力；而今（30）日行情在上周五（27日）台指期夜盤重挫882點的干擾下，恐將承壓，法人預期短線指數有回測32,000點的壓力。

一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 聚焦

台股上周五（27日）受權王台積電ADR重跌，現股早盤跳空開低、盤中跌逾2%的拖累，指數一度下跌約668點，最低來到32,669點，10點半開始從低檔緩步走高，帶動指數收斂跌幅，終場指數收跌225點，以33,112點作收。

航運、塑化類股 可短打

中東危機截至上周為止還未見降溫，美股已明顯轉空，台、韓、日股市因半導體比重較高，跟費城半導體指數一樣，相對抗跌。但值得留意的是，伊朗仍能夠從遭美軍攻擊掩埋的坑道中挖出未受損的長程武器，持續對中東周遭國家進行反擊；也曾對距伊朗本土4,000公里外的英、美印度洋軍事基地發射長程飛彈襲擊，坐實以、美對其核武野心的指控，中東危機短線恐仍難以落幕，建議投資人降低持股比重來因應波動。

就市論勢／AI 供應鏈有看頭

2月工作天數雖較少，單月外銷訂單金額仍達638.8億美元，在去年同期基期較低，以及AI需求持續熱絡帶動下，年增率高達23.8%；前二月外銷訂單總額達1,407.8億美元，年增41.3%，整體接單動能依然強勁，顯示AI、高效能運算（HPC）與雲端資料服務需求，仍是支撐台灣外銷核心動能。

美伊局勢未明 野村投信指出逢低布局兩大核心動能

2026年以來，台股多次於3萬點附近整理，投資焦點重新回到具備全球競爭力的大型企業。野村投信指出，未來兩年台股主要動能將由「AI 成長週期延續」與「大型權值股獲利上修」所驅動，台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位將更為凸顯。以台灣市值前五十大全市值企業為核心的 00985A ETF，不僅具備市值優勢與抗震能力，更同步受惠 AI 基礎建設長期擴張，成為市場震盪中的關鍵核心配置。

替配息鋪路？台股2月狂飆10% 壽險反手砍股

據金管會統計，2026年2月金融三業轉為淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業投資操作呈居高思危、轉趨謹慎。累計前二月仍淨加碼1,497億元，續創近年同期最大加碼規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。