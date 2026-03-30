台股清明變盤壓力來了 短線恐回測32K…法人推演三情境

中東緊張情勢未見落幕訊號，台股3月來重挫逾2,000點。展望4月行情，多家大型法人機構認為，地緣風險等難題未解，將加劇清明變盤壓力；而今（30）日行情在上周五（27日）台指期夜盤重挫882點的干擾下，恐將承壓，法人預期短線指數有回測32,000點的壓力。

美股上周五在傳出以色列轟炸伊朗能源設施後，四大指數全面重挫，其中，道瓊、那斯達克、標普指數都失守年線大關，費城半導體指數則是勉力守住半年線，個股中如美光、威騰、晟碟等記憶體股均逆勢上揚；台指期夜盤大跌882點，台積電（2330）ADR卻小漲0.19%，穩守半年線，使相關概念股今日或有機會相對抗跌。

面對美股「空氣」瀰漫，彙總多家機構法人看法，4月台股行情多分為上半月、下半月兩個階段。

其中，上半月行情主要是看中東戰事發展，並分為三個主要情境：一，美、伊持續和談，戰況維持目前狀態，此機率最高，約有五成，國際油價維持90~115美元時，台股將在本波31,529低點至34,500點區間呈現震盪格局。

第二，美國撤軍，發生機率最低、小於二成，若是出現，油價可能將跌破80美元，台股將重返35,000點大關；第三，美軍奪取伊朗哈格島，迫使對方重新開放荷莫茲海峽，發生機率約三成，但此狀況發生，國際市場預估將刺激油價最高來到150美元，台股恐將有回測30,000點關卡的疑慮。

永豐投顧總經理黃柏棠、富邦投顧董事長陳奕光指出，影響台股4月的大事件，下半月行情焦點在於中旬的台積電法說會，目前外資、內資圈預估第2季業績的季成長幅度，非但不受戰火影響，更在近期原本季增7%的基礎，上調至13%，若台積電此次法說會內容符合、甚至優於市場預期時，有望帶動一波2,000~3,000點的報復性反彈行情。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國也指出，3月爆發中東緊張情勢以來，外資、內資並沒有因此下修台股獲利展望，目前法人圈的共識，將是第1、2季的獲利分別維持在1兆元之上，全年逾5.5兆元，顯示近期行情雖可能持續受戰事波及，但逢低在基本面當靠山，下檔空間應有限，對後市展望維持正向評級。