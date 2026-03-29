美伊局勢未明 野村投信指出逢低布局兩大核心動能

2026年以來，台股多次於3萬點附近整理，投資焦點重新回到具備全球競爭力的大型企業。野村投信指出，未來兩年台股主要動能將由「AI 成長週期延續」與「大型權值股獲利上修」所驅動，台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位將更為凸顯。以台灣市值前五十大全市值企業為核心的 00985A ETF，不僅具備市值優勢與抗震能力，更同步受惠 AI 基礎建設長期擴張，成為市場震盪中的關鍵核心配置。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A ）經理人林浩詳說明，AI供應鏈在2026至2027年將迎來新一輪結構性加速。台股長多格局不變，主要來自三項支撐：AI資本支出持續擴張、科技大廠以長約綁定關鍵供應鏈以降低產業僅靠敘事的風險、全球景氣領先指標持續回升，獲利預期同步走升。隨雲端服務供應商（CSP）大幅加碼硬體資本支出，2026 年全球伺服器出貨量預估將再成長 70%～80%，帶動台灣半導體、伺服器組裝、PCB、散熱與電源管理等產業鏈全線受惠。

林浩詳指出，AI晶片功耗將於2026年突破2000W，使液冷散熱、配電系統、高階載板與測試設備需求大幅攀升，而台灣大型供應鏈企業在這些關鍵技術上皆具備全球領先優勢。此外，台積電已將AI 五年複合成長率預估從30% 上修至40%，預期2029年AI相關營收可達2024年全年水準，顯示大型權值企業的成長力遠高於市場原先預期。

除了電子產業外，林浩詳說明傳產產業鏈正在迎來結構性需求回升，包括美國大規模電網汰舊與擴建推升台灣電力設備出口、全球運動賽事帶動運動品牌訂單動能、美國降息環境支撐消費力等，多項趨勢有助台灣大型工業與金融權值股獲利更具延續性。尤其金融業在利率下降與股市上行背景下，放款需求與資產價值同步成長，稅後純益創下同期新高，成為市場震盪時的重要穩盤力量。

林浩詳表示，全球景氣領先指標指向復甦延續，聯準會偏向寬鬆的政策方向明確，企業資本支出增加帶動整體獲利能見度提升，2026年台股EPS預估年增16%。從大型企業觀察，其獲利增長動能更為集中且具確定性。尤其在美中科技競逐下，AI供應鏈加速向可信賴的生產基地集中，台灣在先進製程、精密零組件與關鍵系統等領域具備全球市占優勢，受惠程度顯著優於其他亞太國家。

在市場結構面，野村投信投資策略部副總經理樓克望則補充，本土資金流入持續壯大，外資雖偶有賣超，但台股仍維持高檔震盪格局。主因大型權值股具備規模優勢，持續吸引指數型基金與主動式ETF共同加碼，形成穩固的資金底部。自2020年以來，台灣指數型基金資金從約新台幣3,000億元成長至逾3兆元，推升大型企業估值下限更加堅實。

綜觀市場環境，樓克望表示，AI長期成長動能與大型企業獲利上修已形成00985A ETF的雙核心支撐。00985A以台灣市值前五十強企業為配置主軸，涵蓋半導體、伺服器組裝、散熱、PCB、電源管理、金融與電力設備等台灣的關鍵戰略產業，等同一次掌握台灣最具全球競爭力的產業鏈。這些大型企業在市場占有率、財務體質與現金流方面皆穩健，具備高抗震能力，可在地緣政治不確定下維持成長。

展望第2季，林浩詳持續看好AI 大模型落地、AI PC與AI手機普及、資料中心電力與散熱需求飆升、全球再工業化推動供應鏈重組等四大趨勢將持續帶動資金流向大型科技與工業龍頭企業。樓克望表示，當市場短期震盪、但長期成長軌道明確時，正是強化核心部位的最佳時機。00985A ETF能完整承接台灣 AI 長線動能，透過布局大型權值企業，協助投資人掌握下一階段台股成長的重要機會。