統一投信主動式基金、被動ETF雙獲金鑽獎肯定 歷年獲獎146座

台北金融研究發展基金會公布今(2026)年金鑽獎得主，統一投信在主動式基金、ETF基金共獲得兩項大獎，包括統一新亞洲科技能源基金榮獲「股票型基金獎－亞洲太平洋（含日本）類別」、統一NYSE FANG+ETF（00757）抱走「股票ETF基金獎－一般型－產業型指數ETF」。截至3月26日，統一投信歷年基金獎累計獲獎達到146座。

根據台北金融研究發展基金會資料，今年金鑽獎的海外股票型基金獎，是採取基金三年期的新台幣計價年化報酬率與風險指標，評選出各類別基金中績效最優異者授獎。ETF基金獎方面，評審團對成立滿三年的ETF，就追蹤誤差、追蹤差異、總規模及規模成長率、總成交值及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等項目，進行綜合評比，選出各類別ETF中成績最佳者。

這次獲得金鑽獎肯定的統一新亞洲科技能源基金，聚焦尖端科技脈動與能源創新趨勢，布局AI半導體供應鏈及軟體應用、基礎電力、機器人、自駕應用等。而統一FANG+ETF（00757）追蹤尖牙指數，精選美國十大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果、網飛、META、Palantir，掌握從AI算力晶片、記憶體、網路、雲端平台、落地執行到終端應用的完整生態系。

金獎團隊堅強實力也讓統一投信在主動式ETF的新市場，穩居規模市占率最大的發行商，旗下的00981A、00988A皆獲市場高度青睞。統一投信近期推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），將以市值投資再升級為理念，為投資人追求財富長線成長。00403A將於4月22至24日募集繳款，發行價每股新台幣10元，預計5月12日掛牌。