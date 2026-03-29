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銀行砍債600億、壽險卻大補700億 兩大原因曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2026年2月金融三業淨買債330億元，延續買盤動能。其中壽險業加碼700億元、券商續買231億元，抵銷銀行業減碼601億元，呈現「壽險撐盤、銀行調節」的分化格局。

表面上壽險海外投資水位明顯下滑。據金管會統計，2月底壽險國外投資降到22兆263億元，前二月大減7,409億元，占資產比重降到58.5%的近六年低點。

金管會官員解釋，主因是2026年接軌IFRS17後的資產重分類，並非實際大舉賣債。業者將部分海外債改列入OCI（公允價值列入綜合損益），這使未實現損失一次性反映，帳面水位瞬間驟降。

若剔除重分類影響，壽險實際仍持續加碼。法人以重分類後，非AC部位走揚到35%推算，2月加碼海外債約631億元、台債約70億元，合計約700億元，顯示資金仍穩定流入債市。

壽險買債動能延續，主因在資產負債配置需求。首先是，IFRS17上路後，美元保單占比提高，需強化幣別與天期匹配，帶動海外債需求。

其次，既有台幣保單仍面臨收益率壓力，在長天期利率維持高檔下，新資金持續流入長天期債券以鎖定收益，市場預期2026年壽險業仍將延續買債主軸。

相較之下，銀行2月轉為減碼債券601億元，創近九個月最大減碼幅度。銀行圈指出，主因2月美債殖利率回落、價格走高，趁勢換券並縮短或分散存續期間，以降低利率風險。

券商則加碼231億元，其中國內債增加140億元，海外債降至91億元，約為上月三分之一，操作轉趨審慎。

整體來看，2月底金融三業債券投資餘額31兆5,290億元，月增0.03%。在壽險持續進場帶動下，金融業資金配置仍偏向債市多方格局。

銀行 美債殖利率 長天期債券 壽險 金管會

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