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替配息鋪路？台股2月狂飆10% 壽險反手砍股

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2026年2月金融三業轉為淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業投資操作呈居高思危、轉趨謹慎。示意圖／聯合報系資料庫
2026年2月金融三業轉為淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業投資操作呈居高思危、轉趨謹慎。示意圖／聯合報系資料庫

金管會統計，2026年2月金融三業轉為淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業投資操作呈居高思危、轉趨謹慎。累計前二月仍淨加碼1,497億元，續創近年同期最大加碼規模。

從三業動向來看，2月出現明顯分化。壽險由買轉賣、單月減碼358億元，成為主要調節來源；銀行加碼縮手到186億元，僅剩1月的三分之一；券商則加碼144億元，與前月大致持平。

市場解讀，台股連兩月漲幅均逾一成，金融業居高思危、開始進行獲利了結。尤其壽險在IFRS17上路後，投資決策更重視資本與配息規劃，逢高獲利了結成為主要操作策略。

壽險投資邏輯轉變，關鍵在於股票多轉列其他綜合損益（OCI）。2月台股大漲10.45%，推升未實現利益回升，不僅沖回1月資產重分類帶來的評價損失，也同步帶動淨值回升。

國泰人壽就曾在法說會中試算，台股每上漲10%，光國壽淨值比可提升約0.8個百分點，約當700億元。此時若逢高處分持股，資本利得將轉入保留盈餘，直接強化可分配盈餘，有助支撐2026年配息空間。

銀行則在本波行情中持續扮演穩定買盤。累計前二月加碼731億元居三業之冠，主要布局高現金殖利率個股，以穩定息收來源；券商加碼276億元，操作維持相對中性。

受惠台股上漲，銀行帳面獲利同步攀升。統計顯示，銀行業台股未實現利益2月底達6,669億元，首度突破6,000億元，改寫歷史新高、年增56%，有助提升銀行淨值與資本適足率

據金管會統計，2月底金融三業國內外股票投資餘額達4兆7,867億元（市價計算），單月增加7.15%，低於同期台股10.45%的漲幅，顯示金融業已出現逢高調節動作。

壽險減碼也同步延伸至海外市場。2月底壽險持有海外股票降到6,235億元，月減2.4%，遠高於同期S&P500指數0.87%的跌幅，顯示資金同步調節海外部位。

推算壽險2月單月減碼海外股票約99億元，合計國內外股票減碼457億元，使前二月加碼規模收斂到1,166億元，但仍維持近年同期高水位。

法人指出，在IFRS17上路後，壽險操作已由過去「賣股撐獲利」轉為「兼顧淨值與配息」。在台股高檔震盪下，金融三業短期將以汰弱留強、動態調整部位為主軸，為後續行情預作布局。

台股 資本適足率 金管會 壽險

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