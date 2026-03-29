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台股2月底創高 銀行業股票未實現利得6669億飆高

中央社／ 台北29日電

金管會最新統計顯示，銀行業2月股債投資不同調，一方面減碼債券達新台幣601億元，股市部分則加碼186億元；隨著台股2月底刷新歷史新高，帶動銀行業2月股票未實現利益衝上6669億元歷史新高。

金管會最新公布銀行、保險、證券等金融三業股債投資狀況，如果用帳面價值（市價）計算，2026年2月底金融三業國內外股票投資餘額為4兆7867億元，債券部位為31兆5290億元。

觀察銀行業2月投資股債變化，銀行業2月減碼債券601億元，但在股市採取小幅加碼186億元；由於台股2月持續創高，銀行業在台股未實現利益也創下6669億元歷史新高。

保險業今年2月底持有債券部位達21兆593億元，其中，壽險業持有債券部位20兆9464億元，產險業持有債券部位1129億元；股市部分，壽險業與產險業2月底持有股票金額分別為3兆1582億元與708億元。

進一步觀察壽險業資金運用狀況，2月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆263億元，占資金比重微幅下降到58.5%，創下2021年來新低。壽險業2月底持有台股部位為2兆5348億元，占資金比重為6.7%。

壽險業持有國內外現金部位，合計整體水位達1兆644億元，月減830億元，呈連續2個月下降。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本變化，截至今年2月底，券商2月加碼國內外債券合計230.8億元，台股則加碼143.83億元。

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