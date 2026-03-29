台股2月底創高 銀行業股票未實現利得6669億飆高

安聯投信台股團隊表示，現階段市場應是處於缺乏方向，在混沌不明的情況下，多方與空方基本上是處於進退兩難的情境；例如，多方擔心中東情勢拖延，所以觀望；但空方也擔心油價走高之際因情勢急轉而拉回。

2026-03-29 10:41