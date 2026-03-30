一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 聚焦

台股上周五（27日）受權王台積電（2330）ADR重跌，現股早盤跳空開低、盤中跌逾2%的拖累，指數一度下跌約668點，最低來到32,669點，10點半開始從低檔緩步走高，帶動指數收斂跌幅，終場指數收跌225點，以33,112點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，美伊談判雙方各說各話，市場對美伊短期內達成停火協議的疑慮升溫，且隨著中東衝突時間拖長，氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應鏈下，須提防一旦談判破裂，行情劇烈波動再起。

尤其油價持續居高不下，通膨隱憂未除前，全球央行利率政策仍有變數，投資上建議控制持股水位，低接不追高。

長線追蹤族群，包括台積電以及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股在電子股陷入調整時，資金轉戰基期較低的傳產類股，但是由於傳產類股基本面能見度較低，建議以區間操作為主。

在中東戰事似有和緩，但不確定性仍在下，買盤較為謹慎，建議區間來回操作，不宜過度追高，留意載板、PCB、半導體設備與耗材、高現金殖利率股。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美伊兩邊邊談邊打，目前消息紛傳，股市仍動輒暴漲暴跌，而資本市場不怕利空，怕不確定性，隨著局勢明朗，或者說不會更壞，資本市場將往好的方向發展。

隨時間靠近清明連假，市場會更想減碼觀望，連假後市場整理完畢，股市就有機會反攻，長線持續看好AI相關，包括半導體、光通訊、記憶體、PCB、散熱等，拉回即可伺機布局。