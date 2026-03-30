航運、塑化類股 可短打

中東危機截至上周為止還未見降溫，美股已明顯轉空，台、韓、日股市因半導體比重較高，跟費城半導體指數一樣，相對抗跌。但值得留意的是，伊朗仍能夠從遭美軍攻擊掩埋的坑道中挖出未受損的長程武器，持續對中東周遭國家進行反擊；也曾對距伊朗本土4,000公里外的英、美印度洋軍事基地發射長程飛彈襲擊，坐實以、美對其核武野心的指控，中東危機短線恐仍難以落幕，建議投資人降低持股比重來因應波動。

產業變化方面，Google上周宣稱其新的演算法可將AI伺服器對記憶體需求降到原來的六分之一，加上三大HBM供應商面對突然暴增的需求，雖已重啟資本支出擴產，但預期新產能最快也是明年第四季以後才陸續開出；而記憶體單價不可能無限制上揚，PC、手機這類傳統需求已因記憶體價格大漲，導致銷售量預估將下滑超過10%以上，研判記憶體公司短期因低價庫存帶來的暴利難以為繼。這也可從三大記憶體製造商，雖對擴產轉趨積極，仍擔心AI投資泡沫，近期紛紛尋求與客戶簽長約的做法，看出其對後市謹慎的心態。

近期中國大陸興起的「養龍蝦」風潮，帶動代理型AI應用需求爆發，消費者對AI運算Token的耗用量急速攀升。從Open Router網站資訊來看，近一年該網站紀錄的Token耗用量就增加了十倍，顯示Open Claw這類AI代理應用興起之下，消費者對AI算力的需求恐怕是個無底洞，這也是各大科技廠勇於大舉投資的底氣所在。台廠躬逢其盛，掌握了AI運算晶片以及伺服器九成以上製造商機，基本面展望無虞。

但需留意的是，美國四大CSP廠近年的大規模投資，不僅吃掉累積多年的現金庫存，導致有利股價上漲的回購規模減少，口袋不深的公司還得透過借貸或發行新股來籌措資金，導致現金流惡化甚至轉負，觸動借他們錢的私募股權基金客戶疑慮、陸續爆發贖回潮。

摩根大通CEO戴蒙以及前高盛CEO布蘭克恩對此都相繼發出警告；摩根大通以及巴克萊銀行近期更進一步收緊放貸因應。高科技類股的高本益比很大部分要靠資金來堆砌，中東戰事時間拉長已讓市場對Fed今年降息機率降到0%，同樣不利科技類股評價。

亞洲各國是這波中東能源危機較大的受害者，由於荷莫茲海峽遲遲無法通行， 已經有將近2,500艘船隻受困。由於海峽一天最多只能通行百艘左右，即使最終恢復通行，光去化受困船隻恐怕就得耗時一整個月，屆時塞港現象恐重現，全球海運有再度陷入混亂之虞，具高殖利率的航運類股短線可留意。

倚賴中東原料的產業包括塑化、肥料、氦氣、鋁等，由於部分產能受損且短期間難以恢復，加上上周烏克蘭擔心俄羅斯趁油價高漲累積更多戰爭經費，對俄羅斯北極海天然氣與原油在波羅的海的兩個出口港發動奇襲，並宣稱已讓當地出口量驟減四成，塑化類股漲價題材仍在，但由於我們業者主要原料來自中東 ，針對漲價題材操作宜設好停損停利。

卡達也是鋁出口大國，受到伊朗集束炸彈攻擊影響，產量將減少，鋁土出口大國幾內亞也傳出考慮限制礦土出口。鋁電解電容是發電設備必備的原料之一，被動元件族群近期只有鉭質電容以及高容值產品反應AI題材上漲，用量較多的一般類產品先前反應銀及鈀金上漲而漲價，但總量尚未看到新應用推動的大規模需求浮現。建議可先留意產業龍頭日本村田4月的報價趨勢。

矽晶圓與被動元件仍是這波AI題材中，股價基期相對低而產業循環有機會翻上的類股，不想追高本益比個股的投資人可多留意。（作者是群益投顧董事長）