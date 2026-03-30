就市論勢／AI 供應鏈有看頭

盤勢分析

2月工作天數雖較少，單月外銷訂單金額仍達638.8億美元，在去年同期基期較低，以及AI需求持續熱絡帶動下，年增率高達23.8%；前二月外銷訂單總額達1,407.8億美元，年增41.3%，整體接單動能依然強勁，顯示AI、高效能運算（HPC）與雲端資料服務需求，仍是支撐台灣外銷核心動能。

然而，地緣政治局勢升溫、貿易壁壘與能源價格波動等不確定因素仍是觀察指標。特別是若中東緊張情勢延續，短期內恐將透因油價與運輸成本升高，推升全球通膨壓力，進而干擾終端消費需求與企業投資信心。不過，就中長期而言，各國持續投入AI基礎設施建置，半導體先進製程、AI伺服器，以及其相關零組件供應鏈等，仍將是台灣接單關鍵支柱。

投資建議

這波AI基礎設施投資熱潮下，台灣AI供應鏈無疑是最大受惠者之一。以AI伺服器GB機櫃為例，預期全年出貨量將從去年的2.5萬櫃，大幅躍升至6.5萬櫃以上。隨機櫃組裝日益順暢，散熱、滑軌、機殼及電源供應器等零組件廠商，2026年第1季營收有望繳出淡季不淡亮眼成績。

此外，CSP業者正積極導入自研ASIC晶片，預計將成為下半年的另一波成長動能；加上通用型伺服器市場同步迎來復甦，台灣相關硬體供應鏈獲利前景樂觀。