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AI仍為主流 指數高點看個股表現

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
上周台股周線下跌431.29點，平均日均量僅剩6947.44億元。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，連續第4周賣超，法人表示，指數來到相對高檔，後續觀察個股表現為先。圖／本報資料照片
上周台股周線下跌431.29點，平均日均量僅剩6947.44億元。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，連續第4周賣超，法人表示，指數來到相對高檔，後續觀察個股表現為先。圖／本報資料照片

上周台股周線下跌431.29點，平均日均量僅剩6947.44億元。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，連續第4周賣超，法人表示，中東戰事牽動市場， AI類股仍為主流，但指數來到相對高檔，後續觀察個股表現為先。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，美伊戰事是否談判停火的訊息，持續牽動市場情緒，也造成美台股市走勢震盪。從類股來看，AI科技族群仍為盤面主軸，但因為前波多頭已來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，近期呈現個股表現。而在電子股陷入調整時，部分資金轉向基期較低之傳產類股，但由於傳產基本面能見度仍不足，傳產指數陷入年線保衛戰。

永豐投顧認為，有幾個方向可以觀察，外資大賣，指數逐漸消除與季線的乖離。在AI競爭建設不變的前提下，給投資人逢低加碼的機會。其次，FED發表語氣偏鷹派的談話。然而就數據論，長期都沒有達到通膨2%的目標，卻也繼續降息，所以FED心態還是偏鴿，如果危機能短期結束，數據上沒有意外，FED還是會維持既定政策。

第三，Meta 26日宣布，位於德州西部的AI資料中心投資額提高逾6倍至100億美元，顯示各CSP在AI的競賽中繼續向前，股市邏輯不變。

永豐投顧分析，總結而言，短線新聞焦點在中東與油價，但是台股主軸仍在AI建設的硬體紅利，以及台股企業獲利大幅成長，故建議繼續逢低買進。指數區間看32000點至35000點。

郭明玉認為，根據輝達執行長黃仁勳表示，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在2025年至2027年將能達到1兆美金，除了為全球AI發展的前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎接規格升級商機，其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能，若遇台股因地緣政治風險而回檔，反而可逢低分批布局。

台股 AI 指數 黃仁勳 地緣政治

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AI仍為主流 指數高點看個股表現

上周台股周線下跌431.29點，平均日均量僅剩6947.44億元。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，連續第4周賣超，法人表示，中東戰事牽動市場， AI類股仍為主流，但指數來到相對高檔，後續觀察個股表現為先。

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